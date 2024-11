Promessa brasileira, Bortoleto vai para a galera após corrida e é ovacionado em Interlagos

Um dos nomes mais promissores do automobilismo brasileiro, Gabriel Bortoleto recebeu o carinho do público neste domingo. O piloto foi para a galera após a corrida do GP de São Paulo e foi ovacionado.

A torcida, que invadiu a pista depois do triunfo de Max Verstappen, gritou o nome do atleta e pediu fotos e autógrafos. Bortoleto, por sua vez, se pendurou no alambrado e atendeu o máximo de fãs que conseguiu antes de ser tirado pelos seguranças.

Bortoleto posou para fotos e deu autógrafos

Atualmente, Gabriel Bortoleto, de 20 anos, compete na Fórmula 2, pela Invicta Racing, e lidera o campeonato. Ele conquistou a F3 ano passado e faz parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren.

Felipe Drugovich, piloto brasileiro reserva da Aston Martin que ainda vive o sonho de competir na F1, também foi conversar com o público e distribuiu alguns bonés.

O GP de São Paulo chegou ao fim neste domingo, com a vitória de Max Verstappen, da Red Bull. Agora, os pilotos focam no GP de Las Vegas, que será no dia 24 de novembro.