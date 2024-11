Presidente fora de si e diretor bravo com x9: caos no quase acesso santista

O Santos não tem paz nem quando vence e encaminha o acesso à Série A — basta um tropeço do Ceará neste domingo para garantir a vaga. Os 3 a 0 sobre o Vila Nova na Vila Belmiro foram marcados por crise extracampo.

Presidente descontrolado

Houve uma confusão logo após o apito final entre torcedores e o presidente Marcelo Teixeira, sua família e os seus apoiadores. A discussão começou à distância e descambou.

Alguns santistas cobraram a diretoria por um 2025 melhor e pediram reforços. Marcelo Teixeira Filho e um amigo riram.

As cobranças continuaram. A esposa de Marcelo Teixeira respondeu, o motorista do presidente ironizou. E até então parecia algo corriqueiro.

O problema aumentou quando Adilson Durante Filho, aspone da gestão, chamou os torcedores para a briga. O próprio Marcelo Teixeira fez o gesto de "vem".

Os torcedores exaltados subiram para o quarto andar, onde fica o camarote da presidência, e o entrevero precisou ser contido pela polícia.

Marcelo Teixeira deixou o camarote ao lado de Adilson e ameaçou um torcedor: "Eu vou te pegar. Você não vai escapar". Esse santista havia dito que quem ama o clube é a torcida e não o presidente.

Diretor sobe o tom

Alexandre Gallo fez um pronunciamento após a entrevista de Fabio Carille para reclamar de um "X-9" no clube.

O diretor disse que há um "canalha" vazando informações para prejudicar o departamento de futebol.

Gallo se referiu às informações do jornalista Rodolfo Gomes, do canal Futeboteco. As informações mostraram salários robustos para nomes como Willian Bigode e Julio Furch.

Atitude extremamente canalha de alguém que está fazendo isso. Muda os números, muda prazo de contrato e muda valor futuro de contrato. Eu queria falar para essa pessoa especificamente que estamos próximos dele ou dela, não sei, somos próximos. Essa semana aconteceram alguns vazamentos para estragar o futebol (...) A gente lamenta muito, mas você não conseguiu chegar no seu objetivo. Estamos a uma vírgula do acesso e vamos conseguir. Queria falar para a torcida que essa pessoa trabalhou muito contra o presidente Marcelo Teixeira e não alcançou o objetivo. Seguimos fortes Alexandre Gallo

Carille pressionado

O técnico está longe de ser querido pela torcida do Santos. Ao menos é o que mostraram os mais de 14 mil presentes na Vila Belmiro.

Carille foi vaiado e xingado várias vezes ao longo da partida. E voltou a se defender na entrevista.

O treinador afirma que, no dia a dia, não é pressionado como é no estádio. E até deu o exemplo de quando caminhou pelas praias da cidade sem ser interpelado.

O profissional afirma que não sabe do seu futuro. O acesso lhe daria renovação por mais um ano, mas a diretoria pensa numa mudança para o ano que vem.

Mesmo com o acesso, o torcedor reclama do jeito defensivo e de baixa utilização da base. O clima com os jogadores é bom. Porém, com os santistas a expectativa é de despedida.