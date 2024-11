Presidente do Santos estuda levar jogo do Santos ao Allianz e faz enquete nas redes sociais

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, estuda levar o jogo do time diante do CRB, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

O próprio dirigente confirmou a informação através de suas redes sociais. Ele fez uma enquete na sua conta oficial de Instagram e abriu votação para que os torcedores escolham onde a partida deve ocorrer. As opções são: Allianz e Vila Viva Sorte.

No momento da publicação desta matéria, o estádio do Palmeiras ganha com ampla vantagem. O Allianz Parque tem 69% dos votos, enquanto a Vila recebeu apenas 31%.

Presidente do Santos abriu votação nas redes sociais para definir local do jogo contra o CRB (Foto: Reprodução/Instagram)

O duelo entre Santos e CRB está marcado para dia 17 de novembro, um domingo, às 18h15 (de Brasília). O calendário de shows do Allianz prevê apresentações da banda Linkin Park nos dias 15 e 16.

O Peixe chegou a mandar dois jogos na capital paulista ao longo deste ano. O time recebeu o São Bernardo no estádio do Morumbis, além de enfrentar o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão.

Ambas as partidas levaram inúmeros torcedores aos estádios e encheram os cofres do Santos. O clube tentou mandar outras partidas para São Paulo, mas, por falta de acordo com os times da capital, não teve sucesso.

O Peixe está muito perto de retornar à elite do futebol brasileiro. Se o Ceará tropeçar contra o Avaí neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano estará matematicamente garantido na Série A.

O duelo com o CRB será o último do Santos como mandante na Segunda Divisão. Antes disso, a equipe medirá forças com o Coritiba, no Couto Pereira, na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A última partida será diante do Sport, na Ilha do Retiro.