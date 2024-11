Hamilton incorporou Senna? Fãs revivem nostalgia com comemoração e chuva

A pista molhada, a bandeira do Brasil ao vento e o barulho do motor. As voltas de Lewis Hamilton na icônica McLaren de Ayrton Senna foram históricas por inúmeros motivos. Mas todos esses aspectos se resumem num só: nostalgia. Foi esse o sentimento em Interlagos neste domingo (3), no GP de São Paulo, na homenagem aos 30 anos da morte do brasileiro.

"Rei da Chuva"

Os fãs acreditavam que Hamilton iria acelerar a McLaren MP4/5B, apesar das condições climáticas. A chuva começou ainda na madrugada deste domingo e, por isso, Interlagos estava bastante molhada quando o britânico foi para a pista.

Aliás, esse foi um dos pontos que "acendeu" a nostalgia da torcida. Senna ficou conhecido como "Rei da Chuva", por se tornar especialista em pistas molhadas ao longo da carreira. E a fama seguiu após sua morte. As novas gerações o identificam pela mesma característica.

Eu imaginei que ele não perderia a oportunidade de acelerar, ainda mais na chuva, onde Senna era o rei. Acho que ele quis representar o Senna de todas as formas possíveis.

Laura Mallmann, 29, ao UOL

Lewis Hamilton (acima) pilota mesmo carro icônico da McLaren de Ayrton Senna (abaixo) Imagem: Montagem/Pedro Sousa/Getty Images

Uma viagem no tempo

O gesto de Hamilton, que estendeu suas voltas para poder segurar a bandeira do Brasil, a mesma comemoração de Senna, emocionou os compatriotas. Para a geração que viveu a década de 1990 vidrada nos GPs, a representação de Lewis foi uma viagem no tempo.

Para quem viu isso nos anos 1990, para quem viu o Senna aqui em Interlagos pilotando e ganhando corrida, realmente a sensação é indescritível. É emocionante, não tem como não ficar com um nó na garganta.

Marco Hungheria, 71, ao UOL

Além da bandeira, o barulho do motor da McLaren se misturou ao "Tema da Vitória" nas arquibancadas. Até quem não era tão fã do piloto brasileiro se rendeu e cantarolou a composição de 1986 que se tornou o hino de Senna.

Hoje eu senti uma emoção aqui em Interlagos, depois de mais de umas 20 corridas que eu assisti, que foi inesquecível. Ver o Hamilton com aquela bandeira do Brasil, no carro do Senna foi algo impressionante. E olha que eu não era torcedor do Senna, por incrível que pareça. Eu torcia para o Nelson Piquet na época, mas foi algo impressionante. E eu vi ao vivo aqui a primeira vitória do Senna também, ele carregando aquela bandeira.

Sergio Roberto Silva, 64, ao UOL

Homenagem excelente, resultado horrível

A tarde de domingo foi totalmente diferente da manhã para Hamilton. Após a corrida, o piloto britânico deixou o box da Mercedes decepcionado com seu desempenho e o 10º lugar. Ele reclamou do carro, suspirou de cansaço, mas sorriu ao receber o carinho dos fãs brasileiros.

Assim que pisou no paddock, adultos e crianças gritaram o seu nome. Entre as frases, Lewis ouviu "eu te amo" e "manda um beijo". Ele pareceu entender bem a linguagem de carinho, que ajudou a "quebrar o gelo", mas não conseguiu esconder a frustração.

Os fãs daqui foram incríveis neste fim de semana, não vamos falar do carro, porque isso não foi bom... Não me sinto bem, obviamente. É devastador ter essas corridas ruins na segunda parte da temporada. Mas... Tudo o que eu posso dizer é que estamos tentando, estamos chegando ao fim da temporada, mas definitivamente não é aceitável, definitivamente não é bom o suficiente e temos que tomar responsabilidade, eu tenho que tomar responsabilidade. Lewis Hamilton, após terminar em 10º no GP de São Paulo

Senna vive para as novas gerações

A morte de Senna completou 30 anos, mas a lenda do automobilismo brasileiro continua reunindo fãs em todo o Brasil e no mundo. Isso é fruto de uma boa administração da imagem do piloto, mas também a manutenção da idolatria parte de um legado.