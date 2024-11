Palmeiras tinha cenário melhor que o Corinthians atual e quase caiu em 2014

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo vale muito para o Alvinegro, que luta contra a queda para a Série B.

Fato curioso é que na última vez que o Palmeiras brigou para não ser rebaixado, em 2014, o cenário era mais favorável do que o Corinthians tem atualmente.

Veja como era o cenário

O Palmeiras tinha um ponto a mais que o Corinthians nesta altura do campeonato em 2014. Após a 31ª rodada, o Alviverde empatou por 1 a 1 justamente em um clássico contra o Corinthians e foi a 36 pontos na 14ª colocação. Hoje, o Corinthians é o 15º e tem 35 pontos.

O Alviverde só se salvou do rebaixamento na última rodada daquele Brasileirão. Na rodada 32, a equipe venceu o confronto direto contra o Bahia fora de casa e depois emplacou cinco derrotas seguidas: Atlético-MG, São Paulo, Sport, Coritiba e Inter. Na 38ª rodada, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR no Allianz Parque e contou com o triunfo do Santos contra o Vitória para permanecer na elite do futebol brasileiro.

A tabela de 2014 também teve muitos times brigando contra o Z4. Antes da 32ª rodada em 2014, do 12º (Sport, com 37 pontos) ao 20º colocado (Criciúma, 30 pontos) estavam buscando resultados para ficarem vivos na Série A. Hoje, o Grêmio é o 11º com 38 pontos, e o Juventude, na 18ª posição, tem 34 — uma diferença bem pequena. Cuiabá (27) e Atlético-GO (22) têm situações mais complicadas.

O Corinthians tem tabela pesada para buscar a permanência na Série A. Além do Palmeiras, o Alvinegro terá pela frente o confronto direto contra o Vitória (fora), Cruzeiro (casa), Vasco (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora).

Palmeiras é dominante contra o Corinthians nos últimos anos

O Palmeiras ostenta sua maior série invicta no Dérbi neste século. A última vez que o Palmeiras havia ficado oito jogos consecutivos sem perder para o rival foi entre 1997 e 1999.

Desde a conquista do Campeonato Paulista de 2020, o Verdão encarou o Corinthians 16 vezes e só perdeu uma, somando oito vitórias e sete empates.

No primeiro turno do Brasileirão de 2024, as equipes se enfrentaram no Allianz Parque, e o Palmeiras venceu por 2 a 0.