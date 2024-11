Olympique de Marselha vence Nantes e mantém distância para o líder PSG no Francês

Neste domingo, o Olympique de Marselha venceu o Nantes por 2 a 1, no Stade de la Beaujoire, pela décima rodada do Campeonato Francês. Os gols do time visitante foram marcados por Neal Maupay e Mason Greenwood. Enquanto Tino Kadewere anotou o tento dos mandantes.

Com o resultado, o Olympique ocupa a segunda posição, com 20 pontos conquistados. A equipe manteve a distância que tinha do líder PSG no início da rodada. O clube parisiense segue com seis pontos à frente. Já o Nantes está na 14ª posição, com dez pontos.

O time de Marselha volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), diante do Auxerre, no Stade Vélodrome, pela 11ª rodada da Ligue 1. Enquanto o Nantes visita o Lens, no próximo sábado, às 15h.

O Olympique de Marselha abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Jonathan Rowe driblou o marcador pela esquerda e cruzou por baixo para Neal Maupay, que apareceu para tocar para o fundo do gol.

Aos 39 minutos, o Nantes deixou tudo igual novamente. Marcus Coco recebeu pela direita e cruzou para Tino Kadewere, que chutou de primeira para balançar as redes.

O Olympique de Marselha chegou ao seu segundo gol aos 16 minutos da etapa final. Mason Greenwood apareceu pelo meio, cortou para a esquerda e finalizou rasteiro no cantinho direito para marcar.

