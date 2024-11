'Não muda muita coisa', diz vice do Flamengo sobre situação de Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro

A situação de Gabigol não mudou para o Flamengo após os dois gols na final da Copa do Brasil. É o que garantiu o vice-presidente do clube, Marcos Braz, após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG no Maracanã.

Não muda muita coisa. Vamos deixar passar a Copa do Brasil para ver o que vamos fazer. Eu pessoalmente já externei várias vezes que gostaria de renovar. Não sei se será possível. Gabigol fazer gols em finais ou o Flamengo renovar por isso não é de bom tom. A história dele e o profissionalismo são maiores que dois gols. Claro que são dois gols importantíssimos em uma final contra o Atlético-MG, mas a história dele é maior do que isso para uma renovação.

O que mais ele disse?

Arbitragem: "Não teve tantos lances para analisar. Foram claros, limpos, independente de quem seja. Não seis e fica a sugestão para o jogo final, mas nesse jogo não teve comprometimento nenhum."

Vantagem para a volta: "É uma boa vantagem. Mas temos de entender quem está do outro lado. Tem a história do Atlético, a torcida. Isso tem que ser respeitado e será. Está todo mundo dentro do futebol do Flamengo respeitando. As vezes passamos em um sorteio que é uma outra atmosfera e brincamos sobre ordem de mando. Mas isso é pontual. Totalmente diferente de agora. Estamos jogando contra o Atlético, a história e a torcida. Sabemos o tamanho disso. Vamos respeitando, com uma vantagem considerável, mas que não é definitiva."

Time contra o Cruzeiro: "Com certeza a escalação de quarta será visando a final. Não conversei com o Filipe Luís, quem manda é ele. Mas sabe da importância do jogo de domingo. O Flamengo tem uma boa vantagem, mas não define nada."