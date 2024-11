Milito lamenta erros, mas elogia valentia do Atlético-MG e confia no título: "Daremos nosso melhor"

O Atlético-MG saiu em desvantagem na final da Copa do Brasil. O time mineiro perdeu do Flamengo neste domingo, por 3 a 1, no Maracanã, e terá que reverter o cenário no duelo de volta, em Belo Horizonte, se quiser o título. Técnico da equipe, Gabriel Milito lamentou os erros cometidos pelo Galo, mas elogiou a valentia de seus jogadores.

"Jogamos contra um time de grandes jogadores, em sua casa. O plano de jogo inicial, o comportamento da equipe antes dos gols, foi bom. Fomos competitivos. Creio que tivemos algumas situações de gol no primeiro tempo, poderíamos ter tido mais se não fosse algumas más decisões nas finalizações. Chegamos bem no último quarto do campo. Imaginávamos outro resultado, mas é o futebol. Não é por isso que vou deixar de analisar o comportamento da equipe, que vem fazendo um esforço extraordinário, como muito desejo, muita vontade de ser campeã. Mas, do outro lado, há outro time com o mesmo desejo que nós", disse o argentino.

"O time não se entregou. Fizemos 3 a 1 e poderíamos ter feito outro nos últimos 15 minutos. A equipe foi valente. Cometeu erros, mas foi valente. Isso é de muito valor para mim. Foram os primeiros 90 minutos. Faltam mais 90 dentro de nossa casa, com nossa torcida. Vamos dar nosso melhor. Confio muito nos meus jogadores, já demonstraram o que podem fazer em situações como essa", acrescentou.

Mesmo com o resultado adverso, a torcida do Atlético-MG gritou o famoso canto de "eu acredito" no Maracanã. Esse é o espírito que Gabriel Milito deseja que o Galo carregue até o segundo jogo da final. Ele mostrou confiança em seus jogadores e também crê na virada em Belo Horizonte.

"É muito bom que eles tenham a esperança de que em casa, com o apoio deles, podemos remontar esse resultado. É futebol, tudo pode acontecer. Sabemos que temos que entregar nosso máximo, fazer uma partida muito boa. Mas vamos nos preparar para isso. Confio muito nos jogadores, sei do espírito competitivo que eles têm. Vamos nos agarrar a isso e trabalhar durante a semana. Se não conseguirmos, poderemos dizer que fizemos nosso melhor. No futebol, se ganha e se perde. Vocês sabem. Mas temos a esperança de ganhar a final", afirmou.

Milito, ainda, ressaltou a qualidade do Flamengo e de algumas peças individuais do rival, como Gerson e Arrascaeta. Ele, porém, voltou a falar em valentia e pediu um Galo corajoso na partida de volta.

"Sabíamos dos ataques do Wesley, tínhamos que defender bem esse lado. Sabíamos do controle do Gerson no meio-campo. Por isso Alan Franco jogou contra ele. Sabíamos da qualidade do Arrascaeta, por isso Otávio jogou contra ele. Tentamos implantar esses duelos, mas são grandes jogadores. Não é tão fácil controlá-los. Todos treinadores tentam controlar eles, mas são bons. No segundo tempo fomos melhores, mas tínhamos menos jogadores atrás e defendemos alto, deixamos muito espaço. E mesmo assim fomos bem. Essa é a valentia que eu falo. Vamos precisar dessa valentia para a partida de volta. Tentando fazer nosso jogo e buscar fazer gols. Mas temos que controlar bem esses jogadores, que para eles são determinantes", concluiu.

A segunda partida da final da Copa do Brasil vai acontecer no próximo domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, também às 16h (de Brasília).

O Flamengo pode perder por um gol de diferença para ser campeão. Já o Atlético-MG precisa de um triunfo por três ou mais gols para conquistar o título. Uma vitória mineira por dois tentos levará a decisão aos pênaltis.

Antes disso, porém, o Galo entra em campo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time de Gabriel Milito encara o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia. A bola rola a partir das 21h.