Milito compara Kardec a Deyverson e destaca valentia do Atlético em derrota

O técnico Gabriel Milito analisou a derrota do Atlético Mineiro para o Flamengo no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Após o 3 a 1 no Maracanã, o Galo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Para o treinador, há tempo suficiente para igualar o resultado.

O treinador argentino ainda lembrou de Deyverson ao citar Alan Kardec, autor do gol mineiro. Deyverson, que tem sido titular, não pode jogar pelo Atlético na Copa do Brasil por já ter defendido o Cuiabá na competição.

Com 3 a 1 é melhor. É negativo, mas melhor [do que 3 a 0]. Alan Kardec é muito parecido ao Deyverson, e nesse momento do jogo precisamos dele para ter mais presença de área por dentro dos zagueiros. Confio nele. Ele nos deixou mais no jogo. Faltam 100 minutos. Gabriel Milito, em coletiva

O que mais Milito falou

"O resultado não foi melhor porque é uma final e eles estavam em casa. Deveríamos ter tido mais situações de gol e definido melhor. Jogando no campo rival e eliminando a pressão. Imaginamos outro resultado mas é futebol. A equipe vem fazendo um esforço extraordinário. Do outro lado tem uma equipe com o mesmo desejo que o nosso. Fizemos 3 a 1 e acho que podíamos ter feito outro gol. A equipe foi valente em todo momento. Foram os primeiros 90 minutos."

"Com 2 a 0 tive que fazer mudanças. O comportamento da nossa equipe faz os resultados. Queremos defender bem e depois recuperar e atacar. Não conseguimos chegar no perigo porque no ultimo terço não tivemos a melhor opção. Temos que mudar nosso comportamento e assumimos muito mais riscos do que no primeiro tempo."

"É muito tempo para poder fazer dois gols. Teremos que ter calma, planejar bem o jogo, e depois competir como fazemos sempre. Com a certeza que o que pretendemos vai acontecer. Creio muito nos jogadores e sei que mais uma vez vão competir e mostrar que são grandes jogadores."

"A equipe faz muito esforço no aspecto físico e emocional. Jogar contra River e tantos jogos em tão pouco tempo é difícil. Mas somos privilegiados de jogar essa final. Essa e mais para frente a Libertadores. Parece fácil, mas é muito difícil jogar duas finais. E essa equipe conseguiu. Estamos satisfeitos com isso? Não, jogaremos para ganhar."

"Precisamos de todos os jogadores. Recuperamos Zaracho depois de muito tempo. Bernard está muito perto de poder jogar. São notícias muito boas para nós. Mas está há um tempo sem competir e estamos em competições decisivas. Não tem nada melhor do que jogar e competir para chegar na melhor versão."