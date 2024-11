Manchester United sai na frente, mas cede empate ao Chelsea pelo Campeonato Inglês

O Manchester United recebeu o Chelsea neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Inglês. Em Old Trafford, a partida terminou empatada por 1 a 1. Bruno Fernandes abriu o placar para o time da casa, enquanto Moisés Caicedo deixou tudo igual.

Com o resultado, o Manchester United vai aos 12 pontos e sobe para a 13ª posição. Por outro lado, o Chelsea assumiu a quarta colocação, com 18, mesma pontuação do Arsenal (quinto) e do Aston Villa (sexto), que perderam na rodada e levam desvantagem nos critérios de desempate.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília). O Manchester United recebe o PAOK, pela quarta rodada da Liga Europa. Já o Chelsea encara o Noah, da Armênia, pela terceira rodada da Liga Conferência, em Stamford Bridge.

O Manchester United abriu o placar apenas na segunda etapa, quando o goleiro Robert Sánchez cometeu pênalti sobre Rasmus Hojlund. Bruno Fernandes foi o encarregado da cobrança e deixou o time da casa em vantagem, aos 24 minutos.

Logo na sequência, após cobrança de escanteio, Casemiro afastou mal e a bola sobrou nos pés de Moisés Caicedo, que pegou de primeira e anotou um golaço para empatar a partida, aos 28 minutos.

Tottenham x Aston Villa

Mais cedo, ainda neste domingo, o Tottenham recebeu o Aston Villa e ganhou por 4 a 1, de virada. Morgan Rogers abriu o placar para os visitantes. Brennan Johnson, Dominic Solanke (2) e James Maddison marcaram os gols da vitória no segundo tempo.

Com o resultado, o Tottenham foi aos 16 pontos e pulou para a sétima posição. Já o Aston Villa caiu para o sexto lugar, com 18 pontos.

O Tottenham volta a campo nesta quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), quando visita o Galatasaray, pela quarta rodada da Liga Europa. O Aston Villa, por sua vez, encara o Club Brugge na quarta, às 14h45, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, no Estádio Jan Breydel.