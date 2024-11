Luis Enrique elogia vitória do PSG e reconhece força do Lens

O técnico Luis Enrique comemorou a terceira vitória consecutiva do PSG no Campeonato Francês e destacou a solidez do time no triunfo por 1 a 0 sobre o Lens neste sábado, no Parque dos Príncipes. O gol decisivo foi marcado por Ousmane Dembélé.

"Fizemos um jogo completo contra um adversário agressivo que ousou fazer muitas coisas e complicou para nós, não nos permitiu jogar no nosso ritmo habitual", relatou o treinador em coletiva de imprensa.

Suivez la conférence de presse de Luis Enrique en direct du Parc des Princes. ???? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2024

Assim, o Paris Saint-Germain manteve a vantagem de seis pontos na liderança sobre o Monaco, segundo colocado. No total, o time comandado por Luis Enrique soma 26 pontos na liga nacional em dez jogos.

O PSG volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o Atlético de Madrid, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes.