Lautaro Martínez decide, Inter de Milão bate Venezia e cola na liderança do Italiano

Na tarde deste domingo, a 11ª rodada do Campeonato Italiano ganhou sequência. A Inter de Milão sofreu, mas venceu o Venezia, por 1 a 0, no Giuseppe Meazza. Lautaro Martínez foi decisivo ao marcar o único gol dos donos da casa.

O resultado fez com a Inter de Milão retomasse a vice-liderança do Italiano. A equipe de Simone Inzaghi chegou aos 24 pontos e colou no líder Napoli, que perdeu neste domingo e se manteve com 25 pontos. Já o Venezia segue na zona de rebaixamento da competição, na 18ª posição, com somente oito pontos conquistados.

As duas equipes, agora, retornam a campo por competições diferentes. A Inter de Milão volta aos gramados já para enfrentar o Arsenal pela quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A bola rola nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Do outro lado, o Venezia retorna aos gramados apenas pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O time duela contra o Parma no próximo sábado (09), a partir das 11h, no Estádio Pierluigi Penzo.

O jogo

A primeira chance clara de gol foi da Inter de Milão. Thuram recebeu lançamento e escorou de cabeça para a entrada da área. Lautaro Martínez dominou no peito e finalizou com um voleio, mas a bola passou rente à trave esquerda e foi para fora.

Com 13 minutos no relógio, a Inter de Milão quase abriu o placar no Giuseppe Meazza. Após cobrança de escanteio, Lautaro fugiu da marcação e arrancou para cabecear na primeira trave, mas o goleiro Stankovic fez grande defesa e evitou o gol dos donos da casa.

Aos 34 minutos, a Inter de Milão perdeu sua melhor oportunidade na partida. Dumfries tabelou com Lautaro e foi lançado pelo lado direito. O holandês cruzou rasteiro para dentro da área e Mkhitaryan, sozinho, chutou de primeira, mas parou em defesa de Stankovic.

Com 40 minutos no relógio, Sommer salvou a Inter de Milão na primeira finalização do Venezia. Idzes arrancou pelo lado esquerdo, passou pela marcação e cruzou rasteiro para dentro da área. A zaga da Inter dormiu e Oristanio bateu de primeira para o gol, mas o goleiro suíço fez grande defesa.

Foi com cinco minutos do segundo tempo que a Inter de Milão conseguiu abrir o placar. Dimarco recebeu do lado esquerdo e cruzou rasteiro para trás. Dessa vez, Mkhitaryan pegou bem na bola e marcou o primeiro gol da equipe mandante no Giuseppe Meazza. No entanto, o gol foi rapidamente anulado por impedimento.

Dois minutos depois, o Venezia respondeu. Após cruzamento vindo do lado esquerdo, a defesa da Inter não cortou e Oristanio conseguiu a finalização, obrigando Sommer a espalmar e provar que está com os reflexos em dia.

Com 14 minutos no relógio, a Inter de Milão finalmente conseguiu inaugurar o marcador. Dimarco apareceu do lado esquerdo e cruzou para o meio da área. Lautaro Martínez se adiantou à marcação e cabeceou para o fundo das redes: 1 a 0.

Um minuto depois, Thuram desperdiçou uma grande chance de fazer o 2 a 0. Dimarco cruzou rasteiro e a zaga do Venezia falhou no corte. O francês ficou sozinho na grande área e chutou rasteiro, mas em cima do goleiro Stankovic.

Com 34 minutos, a Inter de Milão criou nova chance de perigo. Mkhitaryan cruzou para a segunda trave e Thuram subiu de cabeça, mas Stankovic fez grande defesa. No rebote, Taremi finalizou, mas a zaga do Venezia desviou. Ainda foi checado um possível pênalti para a Inter no desvio, mas nada foi marcado. Foi assim que a Inter de Milão bateu o Venezia e colou na liderança do Italiano.

No último lance da partida, o Venezia ainda deixou tudo igual. Após cruzamento para dentro da área. Sverko subiu mais alto que a zaga da Inter e cabeceou para o fundo das redes. O gol, porém, foi anulado pelo VAR após a revisão indicar um toque no braço do jogador no toque para o gol.

Confira os demais resultados do Campeonato Italiano deste domingo:

Napoli 0 x 3 Atalanta



Torino 0 x 1 Fiorentina



Verona 3 x 2 Roma