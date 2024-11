Hamilton pilota McLaren de Senna e leva público ao choro em Interlagos

Lewis Hamilton levou os fãs do GP de São Paulo ao choro neste domingo (3), ao pilotar a icônica McLaren de Ayrtorn Senna.

Barulho do motor leva público ao choro

Com pista molhada, o piloto britânico, da Mercedes, conduziu o modelo MP4/5B da McLaren, usado por Senna no bicampeonato de 1990 da F1. A homenagem marcou os 30 anos da morte da lenda brasileira.

Eu estava revisitando minha infância, assistindo a Ayrton correndo, ouvindo o barulho desse motor. Eu não posso acreditar que tive a oportunidade de pilotar o carro do maior piloto de todos. E fazer isso na frente dessa torcida brasileira, que ficou ontem o dia inteiro debaixo de chuva, e que estiveve aqui desde às três da manhã. É um dia muito especial para mim. Eu só posso ser muito grato a todos que fizeram isso acontecer.

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes

Houve muita emoção do público, que chorou copiosamente com o barulho do motor. Bianca Senna, sobrinha do piloto brasileiro, também demonstrou emoção ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A CEO da marca que carrega o nome do esportista já havia previsto que o som do carro traria nostalgia.

É um carro que é muito icônico, numa pista que é muito icônica, com o barulho do carro que é muito icônico

Bianca Senna, sobrinha do piloto brasileiro, ao UOL Esporte

O "Tema da Vitória", música que embalou as grandes conquistas de Senna, tocou nos altos falantes do autódromo durante a homenagem. A composição de Eduardo Souto Neto, com arranjo do Roupa Nova, foi lançada em 1983.

Após duas voltas, Hamilton pegou a bandeira do Brasil e continuou a homenagem, representando a comemoração de Senna. Ele ficou mais tempo na pista do que o previsto, por decisão própria — foram duas voltas a mais em Interlagos.

É uma honra na minha carreira. Isso nunca vai acontecer de novo, provavelmente. Eu estou muito feliz. É por isso que eu não parei. Era para andar um pouco, eu dei umas duas voltas a mais. Isso que, de fato, é um carro de corrida. Se eu pudesse, eu correria com esse carro hoje. Seria um prazer para mim. Obrigado a todos aqui no Brasil.

Lewis Hamilton

Ao fim, a medalhista olímpica Rebeca Andrade foi quem deu a bandeirada de chegada, sob gritos e aplausos do público.