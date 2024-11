Guilherme celebra ano artilheiro pelo Santos e valoriza união do elenco: "Grupo fantástico"

O atacante Guilherme anotou um dos gols da vitória do Santos sobre o Vila Nova, neste sábado, na Vila Viva Sorte. O tento o transformou no artilheiro do Peixe em 2024 de forma isolada.

O camisa 11, agora, soma 13 bolas na rede pela equipe nesta temporada. Após o jogo, ele comemorou o ano artilheiro, além de exaltar o trabalho da comissão técnica de Fábio Carille e valorizar o elenco.

Guilherme enalteceu a união do plantel e definiu o grupo como "fantástico". Ele disse que a forma como os jogadores se fecharam no início do ano ajudou a superar as adversidades que surgiram ao longo da trajetória na Série B.

"Grato a Deus por mais um gol. Fico feliz pelos números, mas isso não seria possível sem o trabalho de toda a comissão, que me deu muita confiança e moral durante o ano todo. O grupo foi falado muito bem pelo professor Fábio [Carille] e pelo Marcelo [Fernandes]. Um grupo fantástico. Tenho certeza que, depois desses três jogos que ainda faltam, vou poder falar de boca cheia para os meus amigos nas minhas férias que trabalhei com um grupo maravilhoso. Digo isso porque não sei se será esse grupo no ano que vem. Um grupo de homens, de caráter. Não foi só o Santos que nos escolheu, nós também escolhemos o Santos. Inúmeros jogadores tinham outras oportunidades, mas escolheram vir para cá, assim como eu. E que bom que eu vim para cá. Hoje posse falar de boca cheia: parabéns a esses caras, para a torcida que esteve do nosso lado. Nada seria possível se não fosse a gente quietinho, fechado desde o começo. É por isso que estamos aonde estamos hoje", disse o atacante.

"A partir do momento que você se preocupa com o seu trabalho e esquece o que está sendo falado do lado de fora, a chance de dar certo aumenta. Foi assim o ano todo, ninguém esperava que iríamos chegar à final do Paulista. E chegamos com muito mérito, por muito pouco não fomos campeões. E estamos subindo com muito mérito, sem ficar rebatendo aquilo que foi falado. Não estou dizendo se estavam certos ou não, não é nem o meu dever. O Guilherme foi contratado para treinar e jogar. Foi o que fiz durante o ano", acrescentou.

Guilherme disse que o alto número de gols o fez virar inspiração para as crianças santistas. Ele, inclusive, contou um episódio em que foi abordado pela 'molecada' na praia e empinou pipa com eles. O jogador agradeceu aos torcedores de modo geral pelo carinho.

"Mais uma grande temporada do Guilherme. Não sei se a melhor, mas é mais uma grande temporada, em um grande clube. Fico feliz, porque não é um clube qualquer. É um clube de uma torcida imensa. Saio pouco na rua, mas as poucas vezes que saio com a minha esposa e meus filhos, recebo muito carinho da torcida do Santos. Esses dias atrás eu me dei ao luxo de ir para a praia no fim da tarde e foi muito top. Fiquei com receio que alguém falar alguma coisa para mim e foi totalmente ao contrário. Teve alguns que encostaram e vieram soltar pipa comigo. Isso é fantástico. Brinco com a minha esposa, que soltar pipa é terapia para mim. Era muito difícil dar errado, pelo carinho que tenho com esses caras. A criançada, onde passa, me trata com muito carinho. Tento contribuir. Estou muito contente pelo ano", comentou.

Atualmente no Santos, o atacante viveu de perto o capítulo mais triste da história do clube. Ele atuava pelo Fortaleza no fatídico dia 6 de dezembro de 2023, quando o Peixe foi rebaixado à Segunda Divisão pela primeira vez.

Agora, vivendo o outro lado da moeda, Guilherme revelou emoção por ajudar a deixar o time perto da volta à Série A do Brasileirão.

"Falei isso na minha apresentação. Mesmo estando do outro lado, foi uma mistura de sentimentos. Apesar da termos ganhado o jogo, eu, particularmente, não conseguir comemorar. Um dos caras que vi muito chateado foi o Marcelo [Fernandes]. O destino de Deus foi que eu viesse para cá, depois de um ano muito difícil. Eu pude presenciar dentro do campo a maior tragédia deste clube. Mas olha que interessante, Deus me trouxe para esse lugar para eu ajudar a reconstruir aquilo que vi de perto, com meus olhos. A tristeza do torcedor, tenho certeza que é um dia que jamais será esquecido pelo torcedor. Mas creio que o torcedor também jamais vai esquecer esse ano. Um ano difícil, de reconstrução, e sou grato a Deus por fazer parte disso. Que bom que estou aqui agora, posso contar para todos que estava aqui no dia mais triste e agora estou desse lado, colocando o Santos no seu devido lugar", concluiu.

O Peixe lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos. Se o Ceará perder ou empatar contra o Avaí, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano estará matematicamente garantido na Série A.

O próximo compromisso do Santos na Segunda Divisão ocorre na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A equipe enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h (de Brasília), pela antepenúltima rodada do torneio.