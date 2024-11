Gabigol e Filipe Luís discutem, e atacante faz gol do Flamengo em seguida

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol fez o segundo gol do Flamengo na final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, em jogo que acabou em 3 a 1 para os cariocas. Mas o enredo da situação, como um todo, chamou a atenção porque, instantes antes, ele tinha levado uma bronca e discutido à distância com o técnico Filipe Luís.

O que aconteceu

O técnico do Fla estava cobrando o atacante para que ele pudesse se posicionar mais à direita, onde o Fla já estava encontrando espaços para criar jogadas de perigo.

Gabigol estava mais centralizado, encaixado na marcação dos zagueiros atleticanos.

Bastou um movimento para a ponta, ele aproveitou o lançamento da defesa, invadiu a área e tocou na saída de Everson.

A explosão no Maracanã e na comemoração do próprio Gabigol deram o tom do alívio por marcar em mais uma decisão pelo Fla. Depois do duelo deste domingo (3), são 17 jogos de finais e 16 gols para o camisa 99.

Talvez pela tensão pouco antes, Filipe Luís até foi menos eufórico do que na comemoração do primeiro gol, feito por Arrascaeta. Mas nem por isso deixou de abraçar quem estava ao redor e, posteriormente, o próprio Gabigol, que também tinha participado da jogada do 1 a 0.

Ainda teve um "bate-boca" do bem quando o atacante se aproximou do treinador na hora de comemorar.

Os dois se conhecem desde 2019, quando se uniram no Flamengo. Quando se aposentou, o ex-lateral fez uma menção a Gabigol: "Briguei com ele, amei ele, o cara que eu mais convivi foi o Gabi".

Agora em outra função, essa relação parece ser muito intensa. Filipe apostou na recuperação de Gabigol nesta reta final de temporada, dando a ele mais minutos e tornando-o titular no ataque. Ao menos no primeiro tempo da final da Copa do Brasil, Gabigol correspondeu.