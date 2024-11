Flamengo vence com estrela de Gabigol, mas Kardec deixa Atlético-MG vivo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (3), no Maracanã, pelo primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Os gols foram de Gabigol (2) e Arrascaeta. Allan Kardec diminuiu.

O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0, ampliou na etapa final quando o Galo estava melhor e levou um gol de Kardec no fim, no único vacilo de Léo Ortiz.

Gabigol discutiu com o técnico Filipe Luís segundos antes de marcar o primeiro gol. Na comemoração, o atacante foi cumprimentar o comandante e ouviu: "Vai jogar".

Gabi, perto da provável despedida, ainda fez mais um e marcou o 16º gol em 17 finais pelo Flamengo. Predestinado.

O gol de honra dá uma sobrevida ao Galo. Foi o primeiro de Allan Kardec em toda a temporada.

O Flamengo pode até perder por um gol de diferença para levantar a taça. O jogo de volta será na Arena MRV, no próximo domingo.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o Cruzeiro, quarta-feira, fora de casa. O Atlético-MG visitará o Atlético-GO no mesmo dia.

Flamengo domina o primeiro tempo

Só o Flamengo jogou uma decisão na etapa inicial. O Atlético-MG até assustou com Scarpa logo no primeiro minuto, mas depois assistiu o Rubro-Negro jogar.

Os donos da casa abriram o placar logo aos 10 minutos, com Arrascaeta, após rebote de Everson num chute de Gabigol.

Mesmo com a vantagem, o Fla seguiu em cima e empilhou chances até ampliar. Plata desviou um lançamento, e a bola sobrou limpa para Gabi deslocar Everson: 2 a 0. Gabigol havia discutido com Filipe Luís segundos antes do gol e foi cumprimentar o treinador na comemoração. Também houve uma discussão entre Hulk e Battaglia no primeiro tempo.

O meio-campo do Flamengo foi dominante, e Rossi só fez uma defesa. Um passeio carioca.

O brilho de Gabi e o gol da esperança

O Atlético-MG voltou para a etapa final com postura diferente. O Galo preencheu mais o campo de ataque e deu menos espaço ao Flamengo.

Aos 11 minutos, a primeira boa chance. Após escanteio, Battaglia cabeceou, e a bola passou raspando a trave esquerda de Rossi.

O Galo ficou mais com a bola e parecia sofrer menos, mas Gabigol apareceu de novo. Aos 28 minutos, Zaracho errou passe, e Alcaraz tocou para o centroavante bater bonito, cruzado. 3 a 0.

Milito mexeu, Allan Kardec entrou e marcou segundos depois, num chute da meia-lua após corte errado de Léo Ortiz. Uma esperança para o Galo.

No fim, o Atlético-MG tentou estancar o rombo, mas o Flamengo se segurou. 3 a 1 na ida da final da Copa do Brasil.

Festa rubro-negra

A torcida do Flamengo preparou um mosaico e muita festa para o jogo. Além das cores do clube com um 3D da taça da Copa do Brasil, havia uma faixa "juntos pela Copa" e várias bandeirolas. O clube também colocou fumaça e fogos para completar o ambiente.

Os rubro-negros cantavam a música em homenagem aos 10 garotos do Ninho que morreram em 2019 quando Arrascaeta fez o primeiro gol. Depois disso, o estádio cantou alto para apoiar e viveu clima de tensão e explosão quando Gabigol fez o segundo. O time saiu muito aplaudido para o intervalo ao som de "seremos campeões".

Os atleticanos também lotaram o setor visitante. Eles fizeram festa desde antes de a bola rolar e se fizeram presentes em meio ao mar rubro-negro.

Arrascaeta deixou o campo ovacionado, mas não gostou. Ele sentiu um problema físico, e Filipe Luís chamou Alcaraz. Quando viu, o uruguaio pediu "calma" para não sair ainda. Mesmo assim, a mudança se manteve, e o meia conversou brevemente com o treinador insatisfeito.

A torcida do Flamengo explodiu no segundo gol de Gabigol. Aos cantos de "o Gabigol voltou", os rubro-negros comemoraram o excelente resultado em casa com o jogador mais decisivo do clube nos últimos anos. Ele beijou a bandeira e apontou para o próprio nome.

Quando Alan Kardec marcou, a torcida do Galo voltou a cantar alto. "O Galo é o time da virada", disseram os atleticanos voltando a ficar confiantes.

Lances importantes

1 a 0. Wesley puxou contra-ataque, Michael rolou, e Gabigol bateu. Everson espalmou no pé de Arrascaeta, que marcou aos 10 minutos.

2 a 0. No minuto 38, Plata desviou, a zaga do Atlético-MG demorou a sair, e Gabigol apareceu sozinho e em condições para deslocar Everson.

3 a 0. Aos 28 minutos do segundo, Alcaraz recuperou a posse após passe de Zaracho e tocou antes de Gabi, de novo, bater bonito cruzado.

3 a 1. No minuto 34, Allan Kardec aproveitou corte errado de Léo Ortiz e bateu bonito de fora da área para diminuir.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 x 1 ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 3 de novembro de 2024 (domingo)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Arbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA)-RS

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA)-GO

Assistente 2: Bruno Boschilia (FIFA)-PR

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Alex Sandro (Flamengo) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Público pagante: 61.305 pagantes

Público total: 67.459 presentes

Renda: R$ 15.692.580,00

GOLS

Flamengo: Arrascaeta e Gabigol, aos 10 e 38 minutos do 1T; Gabigol, aos 28 minutos do 2T

Atlético-MG: Allan Kardec, aos 34 minutos do 2T

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Plata (Fabricio Bruno), Michael e Gabigol (Varela). Técnico: Filipe Luís

Atlético-MG: Everson, Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Scarpa (Allan Kardec), Otávio (Alisson), Alan Franco e Rubens; Paulinho, Guilherme Arana (Zaracho) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito