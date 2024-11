Fla ou Atlético? IA do WhatsApp aposta quem será campeão da Copa do Brasil

A decisão da Copa do Brasil terá o seu pontapé inicial neste domingo (3), quando Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã — no outro fim de semana, o jogo do título terá mando invertido. O UOL aproveitou a onda da inteligência artificial do WhatsApp, fornecida pela Meta, e pediu ao sistema seu palpite para o campeão.

Fla ou Galo?

A reportagem pediu para a IA dar seus pitacos nos jogos entre cariocas e mineiros: o sistema chegou a justificar sua aposta nas duas partidas.

Os resultados foram dados após a ordem para utilização de todas as variáveis possíveis, como atual momento, força dos clubes como mandante ou visitante, retrospecto recente, fator surpresa e possíveis escalações, por exemplo.

IA do WhatsApp fez suas apostas para as finais da Copa do Brasil Imagem: Reprodução

Para a IA, o Flamengo vencerá o Atlético-MG por 2 a 1 em seus domínios. "O Flamengo tem vantagem em casa e mostrou boa forma no Maracanã. O Atlético-MG tem qualidade, mas pode sentir pressão fora de casa."

Na volta, o pitaco é de vitória dos mineiros — também por 2 a 1. "O Atlético-MG é forte em casa e tem boa estrutura", resumiu.

E quem levanta a taça?

O placar agregado seria: Flamengo 3x3 Atlético-MG e, como o Atlético-MG foi escolhido como campeão nos meus palpites, isso significaria que eles venceriam nos pênaltis. Futebol é emoção e imprevisibilidade! IA do WhatsApp

Flamengo e Atlético-MG iniciam a luta pelo título a partir das 16h (de Brasília). O embate é o único a ser disputado por times da elite do futebol brasileiro neste domingo (3).