'Me respeita', 'só fala comigo' e mais: o diálogo de Filipe Luís e Gabigol

A discussão entre o atacante Gabigol e o técnico Filipe Luís durante a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, acabou com alegria e desabafo entre os ex-companheiros.

O que aconteceu

Jogador e treinador bateram boca pouco antes do segundo gol dos cariocas, que superaram os mineiros por 3 a 1 dentro do Maracanã.

De acordo com a interpretação do dublador Gustavo Machado, Filipe Luís não gostou do posicionamento de Gabigol, que retrucou ao alegar que era o único a tomar bronca do comandante. O fato ocorreu ainda no 1° tempo do duelo.

O técnico, então, pediu respeito e afirmou que o centroavante estava "se escondendo do jogo".

Segundos depois, Gabigol mostrou oportunismo ao ficar cara a cara com Everson e balançou as redes. Na comemoração, ele cumprimentou o comandante e aproveitou para desabafar com o ex-companheiro de equipe.

Como foi o diálogo?

Filipe Luís: Gabi, vem aqui! Você também, c...! Você me respeita, seu moleque!

Gabi, vem aqui! Você também, c...! Você me respeita, seu moleque! Gabigol: Tu só fala comigo! Fala comigo, só!

Tu só fala comigo! Fala comigo, só! Filipe Luís: Tá se escondendo! Tá se escondendo!

Tá se escondendo! Tá se escondendo! (Neste momento, Gabigol crava o 2 a 0)

Gabigol: Vai tomar no c... (risos)

Vai tomar no c... (risos) Filipe Luís: Tu me respeita. Vai é jogar, c...!

Tu me respeita. Vai é jogar, c...! Gabigol: Vamos, p...!

Assista ao momento

E o Flamengo sai na frente pelo título da #CopaDoBrasil *ad pic.twitter.com/WIpNgCUEmH -- Gustavo Machado (@gustavomachadog) November 3, 2024

Técnico vê "discussão normal"

Filipe Luís falou sobre o ocorrido após a vitória flamenguista. Ele minimizou o teor do bate-boca e elogiou o centroavante em entrevista coletiva.