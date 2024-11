Filipe Luís fez muito bem em 'marcar território' contra Gabigol, diz Alicia

O treinador do Flamengo Filipe Luís acertou ao "marcar território" contra Gabigol na frente dos torcedores, na partida deste domingo (3) contra o Atlético-MG, na avaliação de Alicia Klein, durante o Fim de Papo.

Acho que o Filipe Luís precisa marcar esse território porque é muito fácil alguém achar que pode montar nele por ele ser brother, por ter sido colega de elenco. Então é importante fazer essa demarcação em público porque ele provou que não vai deixar o [atleta] jogar se não estiver bem.

-- Alicia Klein

Klein disse ser contra o treinador discutir com o jogador nos gramados, mas ponderou que há ocasiões em que o técnico "precisa se impor". "Sou muito contra treinador que bate-boca com jogador dentro de campo. Sempre acho uma coisa complicada, mas tem uma coisa da relação do Filipe Luís com os jogadores que deve ser muito misturada. A gente está vendo um experimento ao vivo, quase inédito, de um cara que saiu de dentro do campo para comandar uma equipe muito grande em decisões grandes e que precisa impor respeito".

Durante o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2024 entre Flamengo e Atlético-MG, o técnico rubro-negro se desentendeu com Gabigol. Filipe Luís chamou a atenção do atleta para o posicionamento em campo e, pouco tempo depois, o atacante fez o segundo gol rubro-negro e foi comemorar com o treinador.