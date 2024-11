Filho de Ricardo Acioly ganha 2º convite para ITF M15 de Recife

O juvenil Lucca Acioly, 17 anos, filho de Ricardo Acioly, recebeu o segundo convite para a chave principal do Brasil Tennis Classic, ITF M15 disputado nas quadras cobertas de saibro do Lagoa Azul Tênis Clube a partir desta segunda, 4 de novembro. O torneio que distribui US$ 15 mil em prêmios (cerca de RS 87 mil) e 15 pontos no ranking ao campeão, segue até o próximo domingo, 10 de novembro, com entrada gratuita no clube.

Lucca nunca disputou um torneio profissional na carreira, somente juvenis onde já conquistou alguns vice-campeonatos de simples e um título de duplas. Treinando nos Estados Unidos na Academia de Chris Evert há muitos anos, Lucca viaja com o pai, ex-tenista profissional, ex-capitão da equipe brasileira da Copa Davis, ex-técnico de Fernando Meligeni e, segundo Lucca, "sabe muito de tênis". Porém, todo esse currículo não assusta o jovem aprendiz.

"Meu pai nunca me pressionou pra jogar tênis, desde pequeno foi uma escolha minha jogar juvenil e nunca ficou bravo ou me pressionou por vitória ou derrota, ele só ajuda", disse Lucca Acioly.

Este será o primeiro evento profissional da carreira do garoto e ele garante que vai ser uma super experiência.

"Estou ansioso, não tem como não estar, é meu primeiro torneio profissional. E a expectativa é ir e dar meu máximo, e ver como é que eu estou comparado à esses caras que estão a mais tempo no profissional.Mas estou super feliz, super animado, estou treinando meu máximo, dando tudo e só a tenho a ganhar".

Lucas embarcou neste sábado direto dos Estados Unidos para Recife e a partir deste domingo já deve treinar nas quadras do evento. O dia também será de assinatura da lista do classificatório que inicia na segunda-feira, a partir das 10h (de Brasília), e vale mais quatro vagas na chave principal que terá início na terça, junto com a rodada final do qualifying.

As chaves serão sorteadas também neste domingo, bem como serão anunciados os últimos a receber convites para a chave.

O Brasil Tennis Classic foi jogado em mais de uma sede e também teve uma edição Feminina, em 2023. Veja abaixo todos os campeões das cinco edições anteriores.

Simples

2020 : Daniel Dutra da Silva(BRA) d. João Sorgi(BRA)

2021 : Gustavo Heide(BRA) d. José Pereira(BRA)

2022 : Eduardo Ribeiro(BRA) d. João Lucas Reis(BRA)

2023 :(FEM) Jasmine Ortenzi(ARG) d. Sebastiane Leon(EUA)

2023 : Belem - Rodrigo Pacheco Mendez(MEX) d. Gilbert Klier(BRA)

Duplas

2020 - Gabriel Ciro da Silva (BRA)/ Eduardo Ribeiro (BRA) d. Daniel Dutra da Silva(BRA)João Pedro Sorgi(BRA)

2021 Pedro Boscardin Dias(BRA) / Gustavo Heide(BRA) d. Daniel Dutra da Silva / Marcelo Zormann(BRA)

2022- Marcelo Zormann/ Luis Britto(BRA/BRA) d. Gabriel Tumasonis/Fernando Yamacita(BRA/BRA)

2023- (FEM) Sabastiani Leon(EUA)/Jazmin Ortenzi (ARG) d. Luciana Blatter (ARG)/Martina Roldan Santander (ARG)

2023 - Belem - Gabriel Sidney (BRA)/Fernando Yamacita (BRA) d. Gustavo Almeida(BRA)/Pedro Rodrigues(BRA)

Serviço: