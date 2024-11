F1: Verstappen sai do 17º para a vitória em GP de São Paulo sob chuva

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 teve uma corrida repleta de reviravoltas neste domingo (3) e contou com uma vitória importante para definir a disputa pelo título de pilotos, com o holandês Max Verstappen voltando a ganhar após dez provas e encaminhando seu tetracampeonato mundial.

O que aconteceu

O holandês venceu a corrida após largar da 17ª posição, em um grande prêmio com três entradas de safety car e uma relargada; a dupla da Alpine completou o pódio, com o francês Esteban Ocon em 2º, e seu compatriota Pierre Gasly em 3º.

Com a vitória, Max aumentou sua distância na liderança do campeonato de pilotos, somando mais 26 pontos, pois o holandês também fez a melhor volta da corrida. O vice-líder do campeonato, Lando Norris, ficou na 6ª posição, marcando apenas 8 pontos, e viu o rival disparar; agora, Max tem 393 pontos, enquanto Lando tem 331.

A vitória foi a primeira do piloto holandês após quatro meses e dez corridas: a última havia sido no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, ocorrida no dia 23 de junho.

Por outro lado, com seus dois pilotos pontuando, a McLaren manteve a liderança no campeonato de construtores, seguindo à frente da Ferrari, mas vendo a Red Bull se aproximar com a vitória de Verstappen.

O próximo Grande Prêmio acontecerá em Las Vegas (EUA), no dia 24 de novembro, às 3h (horário de Brasília); a prova será a antepenúltima do calendário, que ainda terá os grandes prêmios do Catar e dos Emirados Árabes.

Como foi a corrida

O período antes da corrida já foi caótico pela classificação com diversos acidentes, e um deles, ocorrido no Q3, fez Alexander Albon, da Williams, não largar por conta de uma batida que fez com que sua equipe não conseguisse recuperar o carro a tempo da corrida. Já antes da largada, Lance Stroll rodou na volta de apresentação na Descida do Lago e abandonou a prova, o que fez a primeira largada da corrida ser abortada.

Mas mesmo com a largada abortada, houve uma reclamação de Max Verstappen por conta do pole position, Lando Norris, não ter respeitado o procedimento de largada, iniciando antes do permitido. Não houve punição.

Já na segunda largada, já debaixo de chuva, Russell tomou à frente na disputa com Lando Norris, que saiu mal, e permitiu que o piloto da Mercedes disparasse na frente na primeira volta. Enquanto isso, Verstappen chegou a ganhar seis posições na primeira volta, saltando para o 10º lugar logo de cara.

Com o avanço de Verstappen na prova, logo, o holandês chegou à oitava posição, o que o fez disputar o sétimo lugar com o australiano Oscar Piastri, que pensando em pontos que seriam decisivos para seu companheiro, Lando Norris, na disputa pelo campeonato de pilotos, segurava o piloto da Red Bull como podia.

Até que na 10ª volta, no S do Senna, Max levou a melhor, e seguia galgando posições na corrida. Já na 12ª volta, havia chegado à sexta posição. Na disputa com Leclerc, conseguiu ultrapassá-lo somente após o monegasco da Ferrari parar para colocar pneus intermediários.

A chuva apertou, e com a pista mais escorregadia, alguns pilotos começaram a cometer erros, como Liam Lawson, que fazia uma boa prova, mas escapou no S do Senna, e sua queda fez com que o piloto da RB caísse para a 9ª posição. Outro que teve um erro foi Nico Hulkenberg, que rodou na primeira curva e gerou um período de safety car virtual e intensa troca de pneus.

Com a intensificação da chuva, o safety car entrou na pista a partir da 30ª volta. Mas mesmo com o carro de segurança, na volta 32, Franco Colapinto acertou a barreira da Curva do Café, próximo a reta dos boxes. Pelo fato da Williams do argentino estar atravessada na pista, a direção de prova decretou bandeira vermelha e a interrupção da corrida.

No período de suspensão da prova, Nico Hulkenberg recebeu bandeira preta e foi desclassificado por ter tido ajuda externa para retomar a corrida. Foi a primeira da história da Fórmula 1 desde o GP do Canadá de 2007, quando na ocasião, Giancarlo Fisichella, então na Renault, e Felipe Massa, da Ferrari, receberam a desclassificação.

Após a volta da prova, Zhou e Bearman rodaram e acabaram por perder tempo. A pista seguia muito molhada e permitia diversos erros, e na relargada, Lando Norris sofreu ao sair da pista na descida do lago, o que fez com que o britânico fosse ultrapassado por seu compatriota, George Russell.

A pista seguia muito molhada e provocando acidentes. Bearman ainda rodou na 36ª volta no Laranjinha, mas desacelerou a tempo e impediu um acidente, podendo voltar à tempo para a disputa da corrida. A mesma sorte não teve Sainz, ao rodar quase no mesmo local, mas na 39ª volta, e com um pneu furado, ele abandonou a prova e provocando um novo safety car.

Na relargada, na 43ª volta, Verstappen ultrapassou Ocon e assumiu a liderança da corrida, enquanto seu adversário na disputa pelo título, Norris, escapou na primeira curva e caiu para a 7ª posição. A pista molhada seguia fazendo vítimas, e Fernando Alonso foi uma delas quando não conseguiu controlar seu carro e passou reto na Junção.

Desde então, a ponta de Verstappen jamais foi ameaçada, e o piloto da Red Bull disparou na frente. O grande momento dessa parte da corrida se viu na disputa pela zona de pontuação, em que Lewis Hamilton e Sergio Pérez brigavam pelo 10º lugar, e o britânico levou a melhor, sem grandes alterações nas brigas por posições até o fim da prova.

Veja a classificação do GP de São Paulo:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) - melhor volta Esteban Ocon (FRA/Alpine) Pierre Gasly (FRA/Alpine) George Russell (ING/Mercedes) Charles Leclerc (MON/Ferrari) Lando Norris (ING/McLaren) Yuki Tsunoda (JAP/RB) Oscar Piastri (AUS/McLaren) Liam Lawson (NZE/RB) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) Oliver Bearman (ING/Haas) Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber)