Escalação: Palmeiras pode ter três mudanças para clássico contra o Corinthians no Brasileirão

O Palmeiras está pronto para o Derby paulista. Na manhã deste domingo, o elenco alviverde ajustou os últimos detalhes e encerrou a preparação para o clássico contra o Corinthians. A bola rola nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Academia de Futebol, os jogadores iniciaram as atividades do dia com uma ativação muscular no centro de excelência. Na sequência, os jogadores foram a campo e aprimoraram cruzamentos e finalizações. Na parte final do treino, ainda houve um descontraído recreativo e, antes da ida ao vestiário, um aperfeiçoamento de faltas e pênaltis.

Para o Derby, o técnico Abel Ferreira deve ganhar um reforço importante. O zagueiro Murilo se recuperou de uma lesão na coxa direita e tem treinado normalmente junto ao restante do grupo. Dessa forma, ele pode voltar a ser relacionado pelo treinador e aparece como principal opção entre os titulares na zaga.

O Palmeiras ainda poderá contar com dois retornos que também devem entrar no 11 inicial. O volante Aníbal Moreno e o lateral direito Marcos Rocha, que cumpriram suspensão no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Lázaro (dores no joelho esquerdo) e o lateral esquerdo Piquerez (transição física), lesionados, ainda são desfalques certos.

Assim, um provável Palmeiras para o Derby tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo (Vitor Reis), Gustavo Gómez e Caio Paulista; Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson.

O Derby é importante para o Palmeiras, que segue na briga pelo título do Brasileirão. Atual vice-líder com 61 pontos, o Verdão vai em busca da vitória para seguir na cola do líder Botafogo. Já o Corinthians está na 15ª posição, com 35 pontos, e continua na luta contra o rebaixamento.