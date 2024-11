Escalação: Corinthians faz treino tático e encerra preparação para clássico com o Palmeiras

O elenco do Corinthians treinou na manhã deste domingo e concluiu a preparação para o clássico com o Palmeiras. A partida está agendada para segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão.

Sob comando do técnico Ramón Díaz, o grupo realizou uma atividade tática no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. A equipe também trabalhou bolas paradas e cobranças de pênalti.

O técnico Ramón Díaz deve fazer mudanças no time titular. Ele conta com os desfalques de Cacá, que sofreu pancada na região do tórax e do quadril direito, e do meio-campista Igor Coronado, suspenso. A dupla se junta ao já lesionado Héctor Hernández.

Em contrapartida, o Timão terá Yuri Alberto e José Martínez de volta após suspensão. Já o zagueiro André Ramalho, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão, conseguiu efeito suspensivo e está à disposição no Derby.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Charles (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

O Timão venceu o Cuiabá na última rodada da Série A, resultado este que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Já no meio de semana, os comandados de Ramón Díaz tiveram que lidar com a frustrante eliminação para o Racing, nas semifinais da Copa Sul-Americana.

O Corinthians, no momento, está no 15º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 35 pontos.