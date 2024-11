Derby é oportunidade para Felipe Anderson mostrar 'protagonismo' no Palmeiras

Na noite desta segunda-feira, um clássico toma conta do Campeonato Brasileiro. Em compromisso válido pela 32ª rodada, o Palmeiras visita o Corinthians, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é importantíssimo para as duas equipes, que brigam por objetivos distintos nessa reta final de temporada.

O Derby é um grande jogo e, claro, é a chance que muitos jogadores têm de serem agraciados pela torcida - oportunidade esta que Felipe Anderson não quer deixar passar. O clássico é uma possibilidade do camisa 9 mostrar a que veio no Palmeiras e tentar assumir o protagonismo para levar o Verdão ao título.

Felipe Anderson foi contratado pelo Palmeiras em julho, de forma gratuita, após não renovar com a Lazio. Como toda contratação 'de peso', sua chegada gerou grande expectativa na torcida palmeirense. No entanto, até o momento, o atacante ainda não engrenou totalmente, embora já tenha participado de alguns gols.

O atleta, por exemplo, passou em branco em seus primeiros dez jogos no clube. Ele não conseguiu ajudar o clube nem na Copa da Brasil e nem na Libertadores, competições em que o Alviverde foi eliminado ainda nas oitavas de final. Apesar disso, o período parece ter sido importante para sua readaptação ao futebol brasileiro.

Felipe Anderson, assim, não se deixou abalar com as quedas nas Copas e, logo na sequência, desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. O atacante teve grande atuação e ainda balançou as redes na goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá, no Brinco de Ouro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

De lá para cá, o camisa 9 palestrino somou mais um gol e duas assistências: marcou e deu um passe para gol contra o Criciúma, em casa, pela 26ª rodada, e depois foi garçom novamente contra o Juventude, no Sul, em partida da 30ª rodada da Série A. Ao todo, são quatro participações em 18 jogos.

O que chama a atenção é o fato do atacante só ter participado de gols contra times que se encontram na parte de baixo da tabela. Contra equipes mais consolidadas, como Vasco, Atlético-MG e Fortaleza, Felipe Anderson não conseguiu contribuir diretamente, o que mostra a oscilação pela qual ele tem passado.

Desse modo, o clássico contra o Corinthians pode ser a oportunidade perfeita para Felipe Anderson demonstrar o porquê de ter sido contratado com o status de craque. Esse será o primeiro Derby do camisa 9, que busca mostrar que pode sim ser decisivo para o Alviverde nesse final de temporada.

O clássico é de suma importância para o Palmeiras, que precisa vencer o rival se quiser seguir vivo na luta pelo título brasileiro. O Verdão, neste momento, é o segundo colocado, com 61 pontos, e fica atrás apenas do líder Botafogo, que tem 64.