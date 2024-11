Corredores brasileiros vencem a etapa de Goiânia do Circuito Caixa

Os brasileiros dominaram o pódio da etapa de Goiânia do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series 2024, disputada na noite deste sábado. O evento contou com a presença de milhares de corredores amadores da capital e vindos também do interior do estado. Vitor Ferreira dos Santos e Carmen Silva Reges Pereira venceram os 10km da categoria elite.

Entre os homens, melhor para os corredores brasileiros. O campeão Vitor Ferreira dos Santos (32min12s), o segundo colocado Ronan Moraes da Silva (32min33s) e o terceiro Gustavo Barros de Souza (32min48s) não deram chances ao queniano Kimutai Kiplimo.

"O percurso foi duro, com duas subidas complicadas, mas consegui desgarrar dos meus adversários nos últimos 1.200 metros", comentou Vitor Ferreira.

No feminino, Carmen Silva Reges Pereira cruzou a linha de chegada com o tempo de 36min4s, melhorando a marca obtida em Brasília, na abertura da temporada 2024, quando terminou em terceiro lugar, com 37min23s. Atrás dela, chegaram Sueli Pereira Silva (38min23s) e a queniana Viola Jepketer (42min06s).

"Largamos juntas e comecei a abrir a partir da primeira subida, por volta do quilômetro três. E consegui manter uma vantagem até o final. Vou participar ainda de mais uma etapa, em Palmas, e, se der certo, também pretendo correr em São Paulo", disse a campeã Carmen Silva Reges.

A próxima etapa da série de corridas de rua do Brasil, que retomou as atividades em 2024, será neste domingo, na cidade de São Paulo.

Veja os resultados da etapa de Goiânia do Circuito:



Masculino



1- Vitor Ferreira dos Santos - 32min12s



2 - Ronan Moraes da Silva - 32min33s



3 - Gustavo Barros de Souza - 32min48s

Feminino



1 - Carmen Silva Reges Pereira - 36min4s



2 - Sueli Pereira Silva - 38min23s



3 - Viola Jepketer - 42min06s