Corinthians x Palmeiras: veja onde assistir ao Derby pela 32ª rodada do Brasileirão

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro terá um grande clássico paulista. Corinthians e Palmeiras duelam no Derby nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir: A transmissão do Derby será feita exclusivamente pelo Premiere, via pay-per-view.

Como chegam as equipes?

O Corinthians tenta se recuperar após a eliminação para o Racing na semifinal da Sul-Americana. Embora a queda no torneio continental tenha deixado um gosto amargo, o time agora foca exclusivamente no Brasileirão.

O Timão ocupa a 15ª posição com 35 pontos do Brasileirão, apenas um a mais que o Athletico-PR, primeiro clube na zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos.

A equipe vem embalada, tendo vencido três dos últimos quatro jogos no Brasileirão e empatado o outro. A última derrota foi contra o líder Botafogo, o que demonstra uma recuperação importante na reta final da liga nacional.

Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá um desfalque importante: Igor Coronado cumpre suspensão automática e está fora da partida. Por outro lado, André Ramalho obteve efeito suspensivo e está à disposição. O clube ainda lida com uma lista extensa de lesionados, que inclui Cacá, Ryan, Héctor Hernandez, Maycon, Diego Palacios e Ruan Oliveira.

É feriado e eu tô ?! A preparação pro Derby de segunda-feira segue na Academia de Futebol! ? ? https://t.co/z3oXYu4jhl#AvantiPalestra pic.twitter.com/tbnb0rgnMW ? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 2, 2024

O Palmeiras chega para o dérbi após um tropeço em casa, empatando em 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque. O resultado fez com que o Botafogo abrisse vantagem na liderança.

O Alviverde está na segunda posição, com 61 pontos, três a menos que o Glorioso. Porém, a equipe de Abel Ferreira está há 11 jogos sem perder na competição. A última derrota foi para o Vitória, em julho.

Para o dérbi, Abel Ferreira conta com todos os titulares disponíveis e sem suspensões. No entanto, Murilo e Piquerez, lesionados, são desfalques certos, assim como Bruno Rodrigues, que segue em tratamento no departamento médico.