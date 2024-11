Corinthians x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do Derby pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras medem forças em um clássico decisivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está agendada para esta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão venceu o Cuiabá na última rodada da Série A, resultado este que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Já no meio de semana, os comandados de Ramón Díaz tiveram que lidar com a frustrante eliminação para o Racing, nas semifinais da Copa Sul-Americana.

O Corinthians, no momento, está no 15º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 35 pontos. Ramón Díaz se prepara para fazer mudanças na equipe, que conta com alguns desfalques.

O primeiro deles é o zagueiro Cacá, que sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito. O meio-campista Igor Coronado, suspenso, também é baixa. A dupla se junta ao lesionado Héctor Hernández.

Em contrapartida, o Timão terá Yuri Alberto e José Martínez de volta após suspensão. Já o zagueiro André Ramalho, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão, conseguiu efeito suspensivo e está à disposição no Derby.

Do outro lado do clássico, o Palmeiras briga pelo polo oposto da tabela do Brasileiro. O Verdão é o segundo colocado, com 61 pontos, três abaixo do líder Botafogo. Na rodada passada, o time de Abel Ferreira tropeçou e só empatou com o Fortaleza, no Allianz Parque.

O Alviverde pode ter uma novidade em campo. Trata-se do zagueiro Murilo, recuperado de uma contusão na coxa. O lateral Marcos Rocha, o volante Aníbal Moreno e o meio-campista Gabriel Menino retornam de suspensão. As únicas baixas são Bruno Rodrigues e Piquerez, que ainda se recuperam de lesão.

No primeiro turno, o Palmeiras levou a melhor sobre o Corinthians no Allianz Parque. O Verdão ganhou do rival, por 2 a 0, com gols de Fabinho e Vitor Reis.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 3 de novembro de 2024 (segunda-feira)



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Charles (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.



Técnico: Ramón Díaz

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira