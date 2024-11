Casares e Pablo Maia vão à Interlagos e tentam levar mentalidade da F1 para o futebol

Neste domingo, Julio Casares e Pablo Maia foram ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, para assistir à corrida do GP de São Paulo. O presidente do São Paulo, em entrevista à Gazeta Esportiva, destacou a importância do clube marcar presença na Fórmula 1.

"A Fórmula 1, com o histórico do Ayrton Senna de grandes valores, é um grande espetáculo. Está aqui o São Paulo Futebol Clube com os atletas e esse exemplar Pablo Maia. É uma alegria muito grande", comentou.

"Faço das minhas palavras a do presidente. É inesquecível estar aqui hoje, Minha primeira vez, vai ficar marcado na minha vida", completou o meio-campista são-paulino.

A dupla, aliás, quer levar algumas lições da Fórmula 1 para o futebol. Casares apontou alguns pontos que chamaram sua atenção nos bastidores do esporte.

"A organização, a logística, a indústria...o Hamilton não é um brasileiro, mas todos gostam dele, assim como outros. Nós apreciamos o produto. O futebol vai chegar nesse nível. Apreciar o produto, não só um time". declarou o mandatário.

"A gente vê essa estrutura e ficamos bem empolgados. Que a gente possa levar isso para o futebol", declarou Pablo Maia à reportagem.

O São Paulo foi representado por alguns jogadores durante o GP de São Paulo. Lucas, Calleri e Rafael também estiveram em Interlagos. Lucas, aliás, deu uma camisa do Tricolor para Gabriel Bortoleto, promessa brasileira do automobilismo.

Casares destacou a sua torcida pelo atleta de 20 anos e afirmou que o São Paulo vai o acompanhar de perto.

"É importante, logo logo vamos ter piloto brasileiro e o São Paulo vai estar bem próximo dele. Ele é são-paulino, claro", finalizou Casares.

Bortoleto compete na Fórmula 2 pela Invicta Racing e lidera o campeonato. Ele conquistou a F3 ano passado e faz parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren.