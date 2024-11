Barcelona x Espanyol: onde assistir e horário do jogo da Liga Espanhola

O Barcelona recebe o Espanyol neste domingo (3), às 12h15 (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O confronto será transmitido pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

A equipe do Barcelona está na liderança de La Liga, com dez vitórias e uma derrota. Ao longo de 11 partidas disputadas, o clube catalão só foi derrotado pelo Osasuna, por 4 a 2. O time está seis pontos à frente do Real Madrid, com 30 conquistados.

Já o Espanyol está em 17º colocado, fora da zona de rebaixamento por uma posição. No Campeonato Espanhol, três equipes são rebaixadas, e o adversário do Barça do duelo luta para se afastar da degola. Em 11 partidas, o Espanyol venceu três jogos, além de um empate e sete derrotas, somando dez pontos na competição.

Barcelona x Espanyol -- 12ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 03 de novembro de 2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, Espanha

Onde assistir: Disney+ (streaming)