Ataque letal: Palmeiras foi às redes em nove das últimas dez rodadas do Brasileirão

O Palmeiras tem um importante compromisso para seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Verdão visita o Corinthians no Derby. A bola rola às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do torneio nacional.

Com a eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores, o foco total do Alviverde se tornou conquistar o tricampeonato da Série A. O calendário mais espaçado possibilitou maior número de sessões de treinamentos, para a felicidade do técnico Abel Ferreira, e a equipe cresceu de produção.

Um dos principais pontos de mudança na equipe foi o ataque, que se tornou ainda mais letal. Não à toa, o Verdão anotou gols em nove das últimas 10 rodadas do torneio nacional, o que demonstra uma eficiência de 90% na produção do setor ofensivo. Nesse período, foram 25 gols marcados.

O ataque palmeirense funcionou, principalmente, contra times que estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Somente nos embates contra Cuiabá (no Brinco de Ouro), Criciúma (no Allianz Parque) e Juventude (fora de casa), foram 15 gols feitos - os respectivos placares terminaram 5 a 0, 5 a 0 e 5 a 3.

Já nas demais partidas, o Palmeiras também não deixou de balançar as redes. Marcou contra o Flamengo no empate em 1 a 1, bateu o São Paulo no clássico por 2 a 1, superou o Athletico-PR fora de casa por 2 a 0, além de ter ganhado do Atlético-MG por 2 a 1. No recorte das últimas dez partidas, o menor dos triunfos foi sobre o Vasco, fora de casa, pelo placar mínimo de 1 a 0.

O único duelo em que o setor ofensivo do Palmeiras não funcionou tão bem foi contra o Red Bull Bragantino. Na ocasião, as equipes empataram sem gols no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Verdão até criou algumas chances, mas não teve a mesma efetividade demonstrada outras vezes.

Já na última rodada da Série A, por exemplo, o ataque palmeirense voltou a ser efetivo - mesmo que tenha sido em dois lances de pênalti. Raphael Veiga e Estêvão foram bem em suas respectivas cobranças e ajudaram o Palmeiras a empatar em 2 a 2 com o Fortaleza, que também briga na parte de cima da tabela.

Muito do crescimento do Palmeiras no setor ofensivo passa pela grande fase de Estêvão e pela retomada de confiança de Veiga. Juntos, os dois têm sido capazes de desequilibrar jogos truncados e já mostraram que podem ser decisivos a qualquer momento.

Agora, resta saber se o Palmeiras conseguirá manter a boa efetividade no ataque diante de um Corinthians que, por vezes, já demonstrou ter muitas fragilidades defensivas. O Derby é importante para ambos os times, que perseguem objetivos distintos: o Verdão quer ser campeão, enquanto o Timão quer fugir do rebaixamento.