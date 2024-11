Arrascaeta revela problema no joelho e pede atenção ao Flamengo em final: "Não tem nada decidido"

O Flamengo abriu boa vantagem no confronto de ida pela final da Copa do Brasil. Os rubro-negros venceram o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo, no Maracanã, e ficaram mais perto do título.

O meia Arrascaeta abriu o placar para os cariocas. O jogador afirmou que o confronto não está definido e pregou foco no jogo da volta.

"A gente está enfrentando uma equipe muito qualificada. Uma equipe que está na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Temos mais 90 minutos pela frente. Vamos em busca da vitória. Não tem nada decidido", disse o atleta ao Premiere.

Arrascaeta saiu no segundo tempo após sentir um problema físico. O uruguaio revelou que vem atuando com dores no joelho, mas destacou que vai fazer de tudo para estar em campo na próxima semana.

"Tenho jogado com uma proteção no joelho. Acho que terei que fazer uma limpeza no joelho após a temporada. Atrapalha, mas não quero deixar a equipe neste momento. Estamos trabalhado com o departamento médico para estar na melhor forma possível", afirmou.

O confronto de volta entre as equipes será no próximo domingo, na Arena MRV. O Flamengo pode perder por um gol de diferença que será campeão. Para o Atlético-MG, só um triunfo por três ou mais gols serve para conquistar o título. Uma vitória mineira por dois gols vai fazer a decisão ir para os pênaltis.