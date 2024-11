Argentinos trazem 'clima de Copa do Mundo' em torcida por Colapinto na F1

A cidade de São Paulo teve um mar de bandeiras e camisas de clubes da Argentina. Porém, o fenômeno nada tem a ver com futebol. Os hermanos invadiram o Autódromo de Interlagos e a capital paulista para apoiar o compatriota Franco Colapinto, piloto da Williams.

Na noite do último sábado (2), uma multidão esteve na Praça Alexandre Gusmão, a uma quadra da Avenida Paulista, um dos principais cartões postais paulistanos, para promover um "bandeiraço".

O "clima de Copa do Mundo" invadiu o local. Torcedores levaram sinalizadores, tocaram bateria e entoaram cantos enquanto bebiam cerveja.

Fãs argentinos tiram foto com bandeira em apoio ao piloto Franco Colapinto Imagem: Julianne Cerasoli/UOL

As bandeiras eram das mais variadas, mas quase todas tinham alguma referência ao piloto. Inclusive, um bandeirão da Argentina superior a 3 metros de largura foi assinado pelos participantes do evento para ser entregue a Colapinto.

Era algo que sabíamos que ia acontecer, que pensamos muito. Todos sabíamos que queríamos invadir São Paulo, porque fizemos isso na Rússia, no Mundial, fizemos em todo o mundo... E acho que é Argentina. Não importa o esporte, é Argentina.

Matías, fã argentino de Franco Colapinto, ao UOL

Bares da região central da cidade também ficaram abarrotados de argentinos. Um deles, que normalmente serve chopp nacional, desde o início desta semana está sendo patrocinado pela Quilmes, principal marca de cerveja do país vizinho.

Bar na região da Avenida Paulista é patrocinado por cerveja Argentina e promove torcida a Franco Colapinto Imagem: Livia Camillo/UOL

Paixão sem fronteiras

Muitos fãs passaram "perregue" para chegar ao Brasil. A crise do setor aéreo que atingiu o país vizinho prejudicou a logística para o GP.

Pato, que é de Rosário, a cerca de 400 km de Buenos Aires, foi de ônibus até o aeroporto da capital argentina e sofreu com horas de atraso. Quando finalmente conseguiu um voo, precisou fazer conexão no Rio de Janeiro antes de aterrizar em São Paulo. Foram 15 horas no trajeto.

Pato, fã argentino de Colapinto, viveu saga para chegar ao Brasil por conta da crise aérea no país vizinho Imagem: Arquivo Pessoal

É um sonho para mim. Eu sigo o Franco desde 2021, quando ele corria na Fórmula 3, com o Bortoleto, com todo esse pessoal. E, bom, eles começaram a crescer na Fórmula 2, e o Franco teve a sorte de estar na Fórmula 1.

Pato, fã de Colapinto, ao UOL

Todas as vezes em que Franco passou próximo aos setores A e G, o barulho foi alto. As maiores arquibancadas do Autódromo de Interlagos ficaram vibrantes com a reciprocidade do jovem piloto, que fez questão de demonstrar seu carinho para a torcida.

Entretanto, pela "seca" de referências na categoria, muitos brasileiros acabaram criando uma conexão com o único sul-americano na disputa da Fórmula 1.

A reportagem conversou com os criadores de uma montagem curiosa: bandeira da Argentina que leva os rostos de Ayrton Senna e Franco Colapinto. O item se tornou febre entre os brasileiros, que pedem foto no autódromo.

Bandeira da Argentina com os rostos de Franco Colapinto e Ayrton Senna Imagem: Julianne Cerasoli/UOL

Argentina tem piloto na F1 após 23 anos

Toda essa mobilização tem um motivo claro: Colapinto traz a Argentina de volta às pistas de Interlagos após 23 anos. O último nome que esteve no 'S' do Senna foi Gastón Mazzacane, pela Prost, em 2001.

Franco Colapinto, piloto de 21 anos da Williams Imagem: Divulgação

Gastón largou em 21 corridas por Minardi e Prost, entre 2000 e 2001, e teve como melhor resultado na carreira um oitavo lugar no GP da Europa de 2000 - o desempenho em seu currículo valeria modestos 4 pontos na contagem moderna.

No GP do Azerbaijão de 2024, Franco se tornou o primeiro argentino a pontuar na categoria desde 1982. O piloto de origem pobre ascendeu da F2 à elite em um piscar de olhos. O convite da Williams para substituir o americano Logan Sargeant teve efeito imediato a partir do GP da Itália.

Ele está garantido até o final da temporada, e seu destino em 2025 deve ser a Red Bull.

Histórico dos hermanos na F1

Na trajetória histórica, os dados apontam que 22 competidores do país sul-americano participaram de pelo menos uma etapa do Campeonato Mundial, acumulando um total de 38 vitórias, 98 pódios e cinco campeonatos mundiais.

Juan Manuel Fangio é o mais renomado e bem-sucedido entre eles. Ele fez sua estreia na primeira corrida da história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1950, já se destacando no cenário internacional aos 39 anos.

Mesmo assim, Fangio teve tempo para construir uma carreira brilhante no Mundial, registrando 24 vitórias, 29 poles e 5 títulos mundiais em apenas 51 corridas até 1957.

Além dele, Carlos Reutemann também marcou época. Ele correu na F1 entre 1972 e 1982, defendendo as equipes Brabham, Ferrari, Lotus e Williams. Ele ganhou 12 corridas e subiu ao pódio 45 vezes.