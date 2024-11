Após rescisão, Marcelo dá adeus ao Fluminense e diz: "A verdade, como o sol, sempre sairá"

Na noite deste domingo, o lateral esquerdo Marcelo se pronunciou pela primeira vez, em suas redes sociais, após sua recisão de contrato com o Fluminense. Em sua mensagem de despedida, o defensor agradeceu sua familía e o carinho dos torcedores. Além disso, ainda afirmou que um dia a verdade virá a tona.

"Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém.

Quero agradecer a minha mulher @claricealves, aos meus filhos @liamalvesv e @enzoalvesv, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim.

Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração.

A verdade como o Sol sempre sairá", escreveu o jogador em suas redes sociais

Com contrato até o final do ano, o futuro de Marcelo no Fluminense era incerto. A gota d'água foi o desentendimento com o treinador Mano Menezes, na última sexta-feira, durante o empate contra o Grêmio (2 a 2), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Já na reta final da partida, Marcelo se preparava para entrar em campo. Mano Menezes se aproximou para dar instruções ao lateral, que, ao responder ao treinador, o deixou incomodado a ponto de cancelar a substituição, fato que chamou atenção.

Contratado em fevereiro de 2023, Marcelo disputou 68 jogos em sua segunda passagem pelo Fluminense. Marcou cinco gols e deu três assistências. O lateral ainda participou das conquistas do Campeonato Carioca (2023), da Copa Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (8), às 19 horas (de Brasília), quando visita o Internacional, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. A equipe carioca ocupa a 12ª posição, com 37 pontos, enquanto o Colorado é o 5º colocado, com 53 tentos.