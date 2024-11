Alan Kardec valoriza gol, mas admite situação desconfortável para decisão

O atacante Alan Kardec marcou para o Atlético-MG na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O gol na reta final diminuiu a vantagem por três gols que o time carioca abriu no Maracanã.

O que aconteceu

Alan Kardec reconhece que o placar do primeiro duelo foi um resultado ruim para o Galo. Mesmo assim, o jogador acredita que a decisão está indefinida.

O número de gols, realmente é uma temporada muito abaixo. Não tá faltando dedicação e empenho. As pessoas que estão acompanhando estão vendo. Eu tive a felicidade de manter-nos nessa disputa. Dentro de uma final, você sofrer três gols é uma situação bem desconfortável. Mas sabemos que está totalmente aberto. Manter o foco durante a semana e focar no nosso passo a passo. Alan Kardec, para o Sportv

Foi o primeiro gol de Alan Kardec na temporada. O atacante entrou no lugar de Gustavo Scarpa para manter o Atlético vivo na disputa.