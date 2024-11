Adversário do São Paulo no Brasileiro, confira o aproveitamento de Rogério Ceni contra o Tricolor

Na próxima terça-feira, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Bahia na Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília). Além de se aproximar do G4 da competição, o Tricolor também busca manter invencibilidade diante de um ídolo do clube e agora treinador da equipe baiana, Rogério Ceni, que nunca venceu o time paulista e soma aproveitamento quase nulo.

À beira dos gramados desde 2017, o ex-goleiro e campeão mundial enfrentou o São Paulo em dez oportunidades, sob o comando de três equipes distintas (Fortaleza, Flamengo e Bahia), e nunca saiu vitorioso. No período, são oito derrotas e dois empates.

Dia de jogo-treino e atividades técnicas no CT da Barra Funda! Na #SPFCplay, você confere os detalhes da quinta-feira do Tricolor! ? Assista: https://t.co/RaQawFvQdl#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/Mozh8GyWLn ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 31, 2024

De acordo com o Sofascore, estes números equivalem a apenas 6,7% de aproveitamento. Além de nunca ter superado o São Paulo, as equipes de Ceni marcaram apenas nove gols contra o Tricolor e sofreram 20, média de dois gols sofridos por jogo.

Sob o comando do Fortaleza, por onde passou entre 2019 e 2020, foram cinco partidas contra o clube paulista. Em duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Leão do Pici empatou duas e perdeu três, com seis tentos anotados e nove sofridos.

Já em sua passagem pelo Flamengo (2021), o treinador enfrentou o Tricolor em três ocasiões e saiu com o revés em todas. O Rubro-Negro marcou dois gols e sofreu sete.

Agora no Bahia, onde chegou na temporada passada (2023), Ceni enfrentará o São Paulo pela terceira vez. Até então, são duas derrotas em dois jogos, com apenas um gol feito e quatro sofridos.