Yuri Alberto chega a 50 gols pelo Corinthians e se torna 6º maior artilheiro do século; veja lista

O atacante Yuri Alberto atingiu uma marca importante na eliminação do Corinthians para o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O camisa 9 anotou seu 50º gol com a camisa do Timão e se tornou o 6º maior artilheiro do século XXI do clube, empatado com Jadson e Liedson.

Yuri vive momento de alta pelo Timão, com seis gols e duas assistências nos últimos 10 jogos da temporada. Na derrota para o Racing, em Avellaneda, o centroavante foi um dos únicos que se salvaram.

O ex-atacante Jô é quem lidera a artilharia do Corinthians no século, com 65 gols, 15 a mais em relação a Yuri. No atual elenco, quem está mais próximo de bater essa marca é Ángel Romero, que possui 62 tentos pelo Timão.

Essa é com sobras a temporada mais artilheira da carreira de Yuri Alberto, com 24 gols em 52 compromissos (44 como titular). Antes, sua melhor marca havia sido em 2021, com o Internacional, quando anotou 19 tentos em 55 partidas.

A tendência é que o Corinthians tenha Yuri Alberto como titular no clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 foi suspenso pelo STJD por uma entrada violenta em jogo contra o Flamengo, mas o Timão conseguiu efeito suspensivo.

Veja lista de artilheiros do Corinthians no século XXI:

1º) Jô - 65 gols



2º) Romero - 62 gols



3º) Dentinho - 55 gols



4º) Guerrero - 54 gols



5º) Gil (atacante) - 53 gols



6º) Yuri Alberto, Jadson e Liedson - 50 gols



7º) Carlitos Tevez - 46 gols



8º) Róger Guedes - 43 gols



9º) Chicão - 42 gols



10º) Elias - 41 gols