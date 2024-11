Vitória bate Athletico-PR de virada e respira na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. Neste sábado, o Vitória conseguiu a virada sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Ligga Arena. Julimar abriu o placar para o Furacão, enquanto Alerrandro e Matheusinho viraram para o Leão da Barra.

Com o resultado, o Vitória ganhou um respirou na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Os comandados de Thiago Carpini chegaram aos 38 pontos e pularam para a 12ª posição, abrindo quatro pontos do Z4. Já o Athletico-PR segue na zona da degola e aparece na 17ª colocação, com 34 pontos.

As duas equipes, agora, voltam a campo pela 33ª rodada do Brasileiro. O Vitória recebe o Corinthians no próximo sábado (09), no Barradão, às 16h30 (de Brasília). Já o Athletico-PR encara o São Paulo no mesmo dia, a partir das 21h, no Morumbis.

O jogo

A primeira chance criada na partida foi do Athletico-PR. A zaga do Vitória afastou de cabeça, mas a bola sobrou dentro da área. Pablo viu a oportunidade e emendou uma meia bicicleta perto da pequena área, mas mandou pela linha de fundo.

Com 13 minutos no relógio, o Athletico-PR criou uma boa oportunidade novamente. João Cruz recebeu lindo passe dentro da área, mas ao bater para o gol, chutou em cima do zagueiro do Vitória. Já aos 15 minutos, Pablo finalizou da entrada da área e o goleiro Lucas Arcanjo espalmou e fez a defesa.

Aos 28 minutos, o Vitória teve a chance de inaugurar o marcador. O goleiro Mycael errou na saída de bola e Alerrandro ficou com ela. O centroavante tocou para Willian Oliveira, que chutou para o gol, mas viu Mycael se recuperar no lance e fazer a defesa.

Com 30 minutos, porém, foi Athletico-PR que abriu o placar na Ligga Arena. Julimar cruzou bola para dentro da área e, com muita gente na frente, o goleiro Lucas Arcanjo não conseguiu fazer a defesa. A bola fez a curva e terminou no fundo das redes: 1 a 0.

Mas dois minutos depois, o Vitória deixou tudo igual no placar mais uma vez. Cáceres bateu para frente e Kaíque Rocha falhou na marcação. Alerrandro ficou com ela dentro da área e bateu na saída do goleiro Mycael, igualando o marcador novamente: 1 a 1.

Fim de jogo.

Temos mais sete jogos pela frente no Brasileirão. Quatro decisões em casa. pic.twitter.com/YWY7zYVi0h ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 2, 2024

No primeiro minuto da segunda etapa, o Athletico-PR teve boa oportunidade de marcar. Pablo fez bom lançamento para Julimar. O atacante dominou, invadiu a grande área e bateu para o gol, porém mandou por cima do travessão.

Minutos depois, o Furacão levou perigo ao gol do Vitória novamente. Após cobrança de falta de João Cruz para dentro da área, Thiago Heleno apareceu na segunda trave e subiu mais alto que a zaga adversária para cabecear para o gol, mas a bola foi para fora.

Mas quem conseguiu mesmo chegar aos caminhos do gol foi o Vitória. Aos 19 minutos, Lucas Esteves apareceu como um ala pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Carlos Eduardo fez o corta-luz e Matheuzinho chegou finalizando de primeira, construindo a virada do Vitória: 2 a 1.

Aos 26 minutos, Lucas Arcanjo salvou o Vitória. Após bola alçada de Zapelli para dentro da área, Erick cabeceou de peixinho, mas o goleiro fez grande defesa e impediu o que seria o gol de empate do Athletico-PR.

Com 30 minutos, o Athletico-PR teve três chances em sequência para tentar empatar o jogo. A mais clara delas veio com Fernandinho. Em bola levantada para dentro da área, a zaga do Vitória cortou mal e a bola sobrou nos pés de Fernandinho. O camisa cinco finalizou, mas Wagner Leonardo salvou literalmente em cima da linha.

Aos 39 minutos, o Vitória quase chegou ao terceiro gol na Ligga Arena. Filipe Machado recebeu bola na entrada da área e bateu colocado, acertando o travessão do gol defendido por Mycael.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 x 2 VITÓRIA

Data: 02 de novembro de 2024, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

GOLS: Julimar, aos 30? do 1ºT (Athletico-PR) / Alerrandro, aos 32? do 1ºT; Matheuzinho, aos 19? do 2ºT (Vitória)



Cartões amarelos: Cuello (Athletico-PR) / Willian Oliveira, Lucas Arcanjo e Filipe Machado (Vitória)

ATHLETICO-PR: Mycael; Cuello (Leo Godoy), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Fernandinho), Felipinho e João Cruz (Bruno Zapelli); Nikão, Pablo e Julimar (Emersonn).



Técnico: Lucho González

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willian Lepo), Neris e Wagner Leonardo; Edu, Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Filipe Machado), Matheusinho e Lucas Esteves; Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro (Janderson).



Técnico: Thiago Carpini