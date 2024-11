Sob chuva, Novorizontino bate Chapecoense e fica mais próximo do acesso à Série A

Neste sábado, a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve seu pontapé inicial. Debaixo de muita chuva, o Novorizontino venceu a Chapecoense, por 2 a 0, na Arena Condá. Os gols da equipe visitante foram anotados por Neto Pessoa e Patrick.

O resultado fez com que o Novorizontino ficasse mais próximo do acesso à Série A. A equipe se manteve na vice-liderança da Série B, chegando aos 63 pontos, e pode confirmar o acesso matematicamente na próxima rodada. Já a Chapecoense segue na 13ª colocação, com 40 pontos - quatro acima do CRB, que abre a zona de rebaixamento.

Agora, os dois clubes só retornam aos gramados pela 36ª rodada da Série B. O Novorizontino encara o Operário-PR no próximo sábado (09), às 17h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Do outro lado, a Chapecoense visita o Sport no domingo (10), às 18h30, na Ilha do Retiro.

O jogo

O Novorizontino abriu o marcador logo aos quatro minutos de partida. Neto Pessoa acreditou na jogada, impediu a saída da bola do lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Igor Formiga recebeu do lado direito, tirou a marcação e cruzou para o meio. Neto Pessoas cegou finalizando de primeira e inaugurou o placar. O gol foi revisado e validado pelo VAR.

Após o gol do Novorizontino, a chuva aperto em Chapecó e o ritmo do jogo esfriou. A Chapecoense passou a ficar mais com a bola, mas não criou nenhuma oportunidade clara de gol. Enquanto isso, o time paulista tentava sair em contra-ataques.

Com 36 minutos no relógio, a Chapecoense chegou com perigo em uma das poucas chances criadas neste primeiro tempo. Ítalo partiu pelo lado esquerdo, invadiu a grande área e cruzou para o meio. A bola desviou na zaga do Novorizontino e Mario Sergio completou para o fundo das redes. O gol, porém, foi rapidamente anulado pela saída da bola no início da jogada, antes do cruzamento de Ítalo.

Já nos acréscimos, a Chape teve outra oportunidade. Mário Sérgio dominou e tocou para Ítalo. O atacante enfiou linda bola para Rafael Carvalheira. O meia se infiltrou na grande área e bateu de primeira, mas mandou para fora. Após o lance, foi marcado impedimento no início da jogada.

O segundo tempo de jogo, até os 25 minutos, foi praticamente um 'repeteco' do primeiro: a chuva voltou a apertar e o jogo ficou bastabte truncado, com as duas equipes tentando encontrar a melhor forma de jogar no campo molhado. A Chapecoense ficou mais próxima da área do Novorizontino, mas não foi capaz de criar nenhuma chance claríssima.

Com 32 minutos, a Chapecoense teve sua oportunidade mais clara da etapa final. Rafael Carvalheira arriscou o chute da entrada da área e, com o campo molhado, o goleiro Airton precisou se esforçar para evitar o gol e espalmou. No rebote, o arqueiro levou a melhor novamente em chute de Marcelo Júnior.

Já nos acréscimos, o Novorizontino conseguiu garantir a vitória ao fazer 2 a 0. Após cobrança de falta do lado esquerdo para dentro da grande área, Patrick subiu mais alto que a zaga da Chapecoense e cabeceou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Léo Vieira.