Santos vence Vila Nova, faz a festa em casa e pode subir neste domingo

O Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0 na Vila Belmiro neste sábado (2) e está muito perto de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Basso, Guilherme e Otero.

O Santos pode subir já neste domingo. O que falta é o Ceará não vencer o Avaí, em casa. Se o Ceará ganhar, faltará um ponto para o Peixe em três rodadas.

O time de Fabio Carille segue líder da Série B, agora com 63 pontos. O Vila Nova é o sétimo, com 53, e distante da chance de acesso.

A difícil vitória que alivia o torcedor santista veio após uma grande festa dentro e fora do estádio. Um "corredor de fogo" foi preparado para receber o ônibus com os atletas.

Basso abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, o Vila Nova assustou em duas oportunidades, e o Santos garantiu a vitória no fim. Guilherme bateu pênalti após falta em Otero que a arbitragem contou com o VAR para marcar. O próprio Otero bateu falta no fim para ampliar.

Otero mudou o jogo. Ele entrou no começo do segundo tempo após lesão de Serginho e participou dos três gols. Cobrou a falta do primeiro, sofreu pênalti e marcou o seu.

Mesmo nesse clima de festa, porém, Carille não passou ileso. O treinador recebeu muitas vaias de uma torcida que, na sua maioria, parece não aguentar mais o estilo defensivo e de baixo uso da base.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Coritiba, dia 11, no Couto Pereira. No mesmo dia, o Vila Nova receberá a Ponte Preta.

Santos decepciona no primeiro tempo

A torcida do Peixe fez grande festa dentro e fora do estádio, mas o time de Fabio Carille voltou a jogar mal.

O Santos até ensaiou uma pressão no início. Porém, passou a esbarrar na linha de cinco defensiva do Vila Nova.

As duas principais chances vieram na bola parada. Na primeira, Giuliano cabeceou no travessão. Na segunda, o mesmo Giuliano virou uma bicicleta no bate-rebate e obrigou Dênis a fazer boa defesa.

A equipe santista foi para o vestiário sob algumas vaias.

Vitória do alívio

O Santos voltou sem mudanças e ainda com dificuldade para criar, mas uma alteração forçada acabou abrindo os caminhos.

Serginho sentiu, Otero entrou e cobrou a falta que originou o gol. Basso aproveitou o bate-rebate e abriu o placar aos 10 minutos.

O gol "soltou" o Santos, que passou a encontrar mais espaços na defesa do Vila Nova. Giuliano, Guilherme e Basso tiveram novas chances de marcar.

O tempo foi passando, o Peixe não matou o jogo, e um grande susto ocorreu aos 35 minutos, quando Denilson bateu de longe, e a bola passou raspando a trave de Gabriel Brazão. No minuto 42, Alesson cabeceou, e de novo o Vila quase empatou.

No finzinho, Otero foi derrubado na área, e o pênalti foi assinalado com a ajuda do VAR. Guilherme bateu com categoria para garantir a vitória santista. A vitória que deve dar o acesso ao Peixe.

Ainda deu tempo para Otero marcar o seu de falta. O venezuelano mudou o jogo.

Lances importantes

No travessão. Aos 7 minutos, Giuliano cabeceou forte, e a bola explodiu no poste superior do Vila Nova.

Quase um golaço. Aos 27, Giuliano virou uma meia-bicicleta e obrigou Dênis a fazer uma grande defesa.

1 a 0. No minuto 10, Otero cobrou falta na área, e Basso aproveitou o bate-rebate para abrir o placar.

Por pouco. Alesson cabeceou aos 42 minutos do segundo tempo, e a bola bateu no pé da trave.

Vitória confirmada. Guilherme converteu pênalti para o Santos aos 48 minutos do segundo tempo.

3 a 0. No apagar das luzes, Otero contou com uma ajudinha do goleiro Dênis Júnior e marcou o seu em cobrança de falta.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 0 VILA NOVA

Data: 2 de novembro de 2024 (sábado)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: João Basso, João Schmidt e Diego Pituca (Santos) e Vanderley (Vila Nova)

Público: 14.029

Renda: R$ 608.920,00

GOLS:

Santos: Basso, Guilherme (de pênalti) e Otero, aos 10, 48 e 52 minutos do 2T

SANTOS: Gabriel Brazão, Hayner (JP Chermont), Basso, Gil e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón) Diego Pituca e Giuliano (Willian Bigode); Serginho (Otero), Guilherme e Wendel (Furch) Técnico: Fabio Carille

VILA NOVA: Dênis Júnior, Vanderley (Gabriel Silva), Jemmes e Dankler; Apodi (Rian), Cristiano, Arilson e Rhuan; Emerson Urso (João Lucas), Júnior Todinho (Denilson) e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho