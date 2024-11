Dirigentes e torcedores do Santos se envolvem em confusão após vitória

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0 e está muito perto de voltar à Série A, mas mesmo assim a Vila Belmiro presenciou uma confusão após o apito final neste sábado (2).

O que aconteceu

Um grupo de torcedores no setor das cativas protestou em direção ao camarote da presidência. Os alvos eram o presidente Marcelo Teixeira e seu filho, Marcelo Teixeira Filho.

Os dirigentes e apoiadores de Teixeira não ficaram calados. A esposa do presidente, Valéria Teixeira, se descontrolou e também xingou os torcedores enquanto seu filho tentava acalmá-la. O motorista do presidente fez "três" com os dedos, em alusão à vitória.

A discussão escalou, os torcedores ameaçaram subir e os membros presentes no camarote "chamaram" para a briga, inclusive o presidente Marcelo Teixeira. A confusão aumentou no quarto andar, na porta do local onde a presidência assiste o Santos.

José Renato Quaresma, coordenador da base, e o vice-presidente Fernando Bonavides tentaram acalmar os ânimos dos torcedores, sem sucesso. A confusão só foi controlada quando a polícia chegou.

O presidente Marcelo Teixeira e seu filho só deixaram o camarote quando os torcedores já haviam sido expulsos do quarto andar pela polícia. O dirigente saiu acompanhado de seus seguranças e sorrindo.