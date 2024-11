Ricardo Nunes aponta ganhos com GP de São Paulo e promete "R$ 160 mi de investimento" para 2025

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) foi ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, neste sábado para acompanhar de perto o Grande Prêmio de Fórmula 1. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o político apontou os ganhado para a cidade com a realização do evento.

"É o Grande Prêmio de São Paulo. Carrega o nome da cidade. É transmitido para 170 países. São 170 países que recebem essa transmissão levando positivamente sobre a cidade. Uma movimentação financeira importante, na casa dos dois bilhões de reais", disse.

"Você tem os hotéis lotados, motoristas de aplicativo e taxi, restaurantes... metade das pessoas que vem aqui uma o serviço gastronômico da cidade. Um quarto vão para as noites, baladas e boates. A movimentação econômica é fundamental. Mais de 10 mil empregos. Além de tudo isso, esse carinho que o povo tem pelo automobilismo. São Paulo é a única cidade do mundo que tem os três grandes eventos da FIA, por isso é chamada de capital mundial do automobilismo", completou.

No final de 2023, Ricardo Nunes entrou em acordo com a Fórmula 1 para renovar o contrato entre ambas as partes até 2030. E a ideia do prefeito, que foi reeleito na última semana, é aprimorar o autódromo de Interlagos a cada ano. Para 2025, aliás, ele prometeu que vai melhorar o acesso e ampliar as arquibancadas.

"Fizemos muitos investimentos aqui no autódromo, já melhoramos bastante. Está todo mundo elogiando e vai melhorar mais ainda. Temos mais 160 milhões de reais para investimento. Vamos ampliar as arquibancadas e os acessos. O túnel que vai ligar o autódromo lá com o trem, que vai ajudar muito, vai duplicar a ponte Interlagos. Ou seja, estamos no processo de mudança e evolução. As pessoas têm elogiado", contou à reportagem.

"Quando a gente coloca os ingresso para vender e, em pouco tempo, acabam todos e vemos isso lotado, é motivo de muita alegria. Já é um grande sucesso. Não tenho dúvidas que esse ano vai ser melhor do que ano passado e o próximo vai ser ainda melhor", completou.

Por fim, Ricardo Nunes ainda comentou sobre as diversas homenagens que estão sendo feitas para Ayrton Senna, que morreu há 30 anos.

"Ano passado eu estava andando pelo autódromo e percebi que tínhamos que fazer o reparo do mural do Senna feito pelo Kobra. Ele veio e restaurou. A sobrinha dele fez o busto, ainda tem a volta do Hamilton com o carro do Senna. 30 anos que ele morreu. São 30 anos que a gente comemora o legado de Ayrton Senna, não podemos deixar de fazer homenagens", declarou.

"Ele foi uma pessoa que deixou, para todos nós, um grande exemplo de cidadão e ética. Ele mostrou que precisamos amar nosso país, ter o sentimento de patriotismo. Fica na nossa memória. Tenho certeza que isso inspirou muitas pessoas", finalizou.

A corrida do GP de São Paulo acontece neste domingo, às 14 horas (de Brasília).