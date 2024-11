Rescisão de Marcelo com o Fluminense repercute na Espanha: 'pesadelo'

O anúncio da rescisão de contrato do lateral-esquerdo Marcelo, de 36 anos, com o Fluminense, repercutiu fortemente no mundo do futebol neste sábado (2), especialmente na Espanha, onde o brasileiro atuou por 15 anos no Real Madrid.

O que aconteceu

O MARCA, jornal de Madrid, repercutiu a rescisão de contrato do ex-lateral madridista citando o fato de que Marcelo 'deixava o ambiente tenso depois das partidas'.

"No Fluminense, dizem que o incidente entre Marcelo e Mano Menezes foi a 'gota d'água' para a saída, já que o jogador não é uma das pessoas mais queridas no dia-a-dia do CT e deixava o ambiente tenso depois das partidas, segundo fontes do clube", disse o jornal.

O AS, também da capital espanhola, citou que o ex-lateral vive um 'pesadelo' após o fim do 'sonho' de voltar ao clube onde o revelou para o futebol, e apontou um 'final amargo para um jogador que marcou época e vive agora um ocaso em seus últimos momentos de carreira no Brasil'.

"Marcelo está desempregado. O brasileiro está passando por uma fase sombria em sua carreira. Aquele que um dia fez história no Real Madrid hoje vive um pesadelo", escreveu o jornal, que destacou que o lateral não teria a chance de reencontrar o ex-time no Mundial de Clubes de 2025, a ser disputado nos EUA.

Já o Mundo Deportivo, de Barcelona, também repercutiu a saída de Marcelo do clube carioca, lamentando a forma como tudo terminou, destacando que 'Ao mesmo tempo que o início foi bastante positivo, com o título inédito da Libertadores na temporada passada, tudo acabou da pior forma possível'.