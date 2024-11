Presente no rebaixamento, Basso se emociona com vitória que encaminha acesso do Santos: "Indescritível"

O zagueiro João Basso foi do céu ao inferno com a camisa do Santos. Presente no dia em que a equipe foi rebaixada à Série B, o jogador se redimiu e, neste sábado, marcou um dos gols da vitória por 3 a 0, sobre o Vila Nova, que deixa o Peixe muito perto do retorno à elite do futebol nacional.

Após o triunfo, o defensor se emocionou e foi às lágrimas na Vila Viva Sorte. Ele tratou como um momento 'surreal' e 'indescritível' em entrevista na saída de campo.

"Passa um filme na cabeça. Ano passado foi muito difícil, principalmente para o torcedor, mas para mim também. Um momento tão delicado da história do clube. Poder estar aqui hoje, jogando, marcando e ajudando o clube a colocar um pé muito próximo da Série A é algo indescritível. A gente sabe que não está matematicamente definido, mas fizemos nossa parte dentro de casa. Agora é só agradecer, de verdade. Não consigo nem raciocinar muito e expressar o que estou sentindo. Mas a felicidade que estou é surreal, de verdade", disse à TV Tribuna.

O Santos está muito perto de retornar à elite do futebol nacional. Com a vitória deste sábado, o time só precisa de um tropeço do Ceará diante do Avaí, neste domingo, para assegurar o acesso à Série A.

O Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, e, se o Vovô perder ou empatar com o Avaí neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano estará matematicamente garantido na Primeira Divisão.

O próximo compromisso do Santos na Segunda Divisão ocorre na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A equipe enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h (de Brasília), pela antepenúltima rodada do torneio.