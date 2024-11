Palmeiras pode igualar quantidade de vitórias do Corinthians em Derbys na Arena; veja números

O Palmeiras visita o Corinthians, nesta segunda-feira, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Além de tentar manter sua sequência invicta na competição - de 11 jogos -, o Verdão tenta alcançar outra marca na casa do rival.

Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram na Arena do Timão em 19 oportunidades. São seis vitórias palmeirenses, seis empates e sete triunfos corintianos. Contando duelos apenas pelo Campeonato Brasileiro, o retrospecto tem quatro vitórias para cada lado além de dois empates.

No momento, o Palmeiras defende uma invencibilidade de oito jogos. A última derrota do Verdão para o rival aconteceu em setembro de 2021, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde foi superada por 2 a 1, com dois gols de Roger Guedes. Gabriel Menino fez o do Palmeiras.

O último confronto entre os times, na Neo Química Arena, terminou empatado sem gols. O duelo foi válido pela 22ª rodada do Brasileirão do último ano. A última vitória palmeirense em território rival foi em agosto de 2022, resultado que foi selado com gol contra de Roni.

Neste ano, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram duas vezes, ambas oportunidades com mando do Verdão, um na Arena Barueri, pelo Paulista, e outro no Allianz Parque, pelo Brasileiro. No Estadual, as equipes empataram por 2 a 2, enquanto no torneio nacional o Alviverde venceu por 2 a 0.