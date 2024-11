Neymar celebra vitória do Santos nas redes sociais e fala com Carille por ligação durante coletiva

O meia-atacante Neymar Jr. comemorou a vitória do Santos sobre o Vila Nova, neste sábado, na Vila Viva Sorte, pela Série B do Brasileiro, resultado este que encaminhou o retorno do Peixe à elite do futebol nacional.

Após o final do jogo, o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, publicou uma foto com a camisa do Santos e escreveu: "Voltamos para onde nunca deveríamos ter saído".

Carille conversou com Neymar por chamada de vídeo após vitória do Santos na Vila (Foto: Reprodução/Santos TV)

O Santos está muito perto de retornar à elite do futebol nacional. Com a vitória deste sábado, o time só precisa de um tropeço do Ceará diante do Avaí, neste domingo, para assegurar o acesso à Série A.

O Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, e, se o Vovô perder ou empatar com o Avaí neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano estará matematicamente garantido na Primeira Divisão.

O próximo compromisso do Santos na Segunda Divisão ocorre na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A equipe enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h (de Brasília), pela antepenúltima rodada do torneio.