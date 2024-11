Na estreia de Seabra, Bragantino fica no empate com o Cuiabá pelo Brasileirão e sai do Z4

O RB Bragantino recebeu o Cuiabá, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nabi Abi Chedid, a partida terminou empatada em 0 a 0. O jogo marcou a estreia do treinador Fernando Seabra no comando do Massa Bruta.

Com o resultado, o Bragantino foi aos 35 pontos e subiu para a 16ª posição, mas ainda pode voltar para a zona de rebaixamento até o final da rodada. A equipe paulista chegou ao oitavo jogo seguido sem vitória na competição. Por outro lado, o Cuiabá permanece na vice-lanterna, com apenas 28 tentos somados.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (09), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino visita o Atlético-GO, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. Enquanto o Cuiabá visita o Botafogo, às 16h30, no Estádio Nilton Santos.

Fim de jogo. Red Bull Bragantino 0x 0 Cuiabá. pic.twitter.com/WUoE1c3Zfi ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 2, 2024

O Bragantino dominou o jogo durante boa parte da primeira etapa e, apesar de criar as melhores oportunidades de gol, não conseguiu balançar as redes.

Já no segundo tempo, o time da casa seguiu com a posse da bola, mas não criou tantas chances claras de gol e parou no goleiro Walter. Na reta final, o Bragantino buscou uma pressão em busca da vitória, mas não conseguiu evitar o empate.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO 0 x 0 CUIABÁ

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 2 de novembro de 2024 (sábado)



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)



VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG)



Cartões Amarelos: Bragantino: Matheus Fernandes (aos 18 minutos do primeiro tempo); Cuiabá: Derik Lacerda (aos sete minutos do segundo tempo), Walter (aos 23 minutos do segundo tempo) e Fernando Sobral (aos 41 minutos do segundo tempo)

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Lucas Evangelista e Matheus Fernandes (Gustavo Neves); Vitinho (Victor Mota), Lincoln (Vinicinho) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Arthur Sousa)



Técnico: Fernando Seabra

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Fernando Sobral e Filipe Augusto (Lucas Mineiro); Gustavo Sauer (Jonathan Cafú), Lucas Fernandes (Denilson) e Derik Lacerda (André Luís); Isidro Pitta (Jadson)



Técnico: Bernardo Franco