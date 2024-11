Morre Luiz Onmura, judoca medalhista olímpico em Los Angeles 1984

Faleceu neste sábado (2), o judoca brasileiro Luiz Onmura, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Los Angeles-1984, em decorrência de câncer.

O que aconteceu

Onmura lutava contra o câncer há dois anos e faleceu na manhã deste sábado, em Santos, aos 64 anos.

Luiz Onmura foi o primeiro medalhista olímpico do judô nascido no Brasil. O judoca ainda disputou as Olimpíadas de Moscou 1980 e Seul 1988.

O judoca ainda soma três medalhas de prata em Jogos Pan-Americanos, em San Juan-1979, Caracas 1983 e Indianápolis 1987.

A Confederação Brasileira de Judô prestará homenagem a Onmura durante o Troféu Brasil de Judô, que acontece em Belo Horizonte, neste final de semana, com a participação dos principais judocas brasileiros.

"É um momento de muita tristeza e consternação. Em nome do judô brasileiro, envio minhas sinceras condolências aos familiares, amigos, alunos do Luiz Onmura, que foi um guerreiro em seu último combate, o mais difícil, creio eu, contra o câncer. A CBJ lamenta profundamente a perda de um de seus maiores judocas, o primeiro medalhista olímpico nascido no Brasil. Mas, ficaremos para sempre com a lembrança das suas conquistas, que deram muitas alegrias à família do judô e ao povo brasileiro. Seu legado será eterno",

- lamentou o presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges.

Onmura deixa a esposa e duas filhas.