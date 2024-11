Massa espera "show" em Interlagos e opina sobre escolha de Hamilton para homenagem a Senna

Felipe Massa foi ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, neste sábado. Em entrevista á Gazeta Esportiva, o ex-piloto de Fórmula 1 comentou sobre a briga pelo título da temporada de 2024.

"Está sendo um campeonato que todos os fãs querem ver. Muitas equipes e pilotos com chances de vitórias. É isso que queremos ver. Está sendo um campeonato intenso, especialmente de construtores. De piloto, acho que não vai ser fácil tirar essa vitória do Max Verstappen, pelo piloto que ele é", disse.

Na opinião de Massa, aliás, a chuva prevista para o horário da corrida deste domingo pode interferir no resultado final.

"Essa chuva pode mudar bastante coisa. Acho que podemos ter um belo show amanhã, uma disputa ente três equipes: McLaren, Red Bull e Ferrari. Com a chuva, tudo pode acontecer aqui", comentou.

Por fim, Felipe Massa opinou sobre Lewis Hamilton ser o escolhido para dirigir a McLaren MP4/5B do segundo título de Ayrton Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990. A homenagem será neste domingo, antes da corrida.

"Tive a oportunidade de ganhar o carro do na do Ascari e do Fangio na Ferrari, do Mansell na Willians...sabemos o quanto representa para um piloto ganhar um carro como esse, seria muito legal. Mas acho que é legal, o Hamilton é um cara que tem tanta história, recordes, amor pelo Senna...tenho certeza que vai ser uma homenagem legal", finalizou.