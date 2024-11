Manchester United x Chelsea: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Na tarde deste domingo, o Manchester United receberá o Chelsea no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. O jogo é válido pela décima rodada do Campeonato Inglês e começa às 13h30 (de Brasília).

O jogo poderá ser acompanhado pela ESPN e pela Disney +.

PONTUAÇÃO

Manchester United - 11 pontos em 9 jogos (14º colocado)

Chelsea - 17 pontos em 9 jogos (5º colocado)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Dalot; Casemiro e Ugarte; Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund.



Técnico: Ruud Van Nistelrooy (interino)

Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Colwill e Gusto; Caicedo e Lavia; Madueke, Palmer e Pedro Neto; Jackson.



Técnico: Enzo Maresca

ARBITRAGEM

O árbitro principal da partida será Robert Jones. O VAR será responsabilidade de Michael Salisbury.