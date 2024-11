Líder, Bayern de Munique supera Union Berlin e mantém sequência invicta no Alemão

Neste sábado, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Alemão, o líder Bayern de Munique recebeu o Union Berlin na Allianz Arena, venceu por 3 a 0 e ainda não perdeu na competição. Kane (2) e Coman balançaram as redes para os mandantes.

Com o triunfo, o Bayern de Munique chegou aos 23 pontos, na primeira colocação, e ainda não foi superado no torneio. Até o momento, são sete vitórias e dois empates. Já o Union Berlin permaneceu com 15 somados, na sexta posição.

O Bayern de Munique volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o Benfica, novamente na Allianz Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na sexta (08/11), às 16h30, o Union Berlin recebe o Freiburg, no Estádio An der Alten, pela décima rodada do Campeonato Alemão.

O Bayern de Munique inaugurou o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Após o árbitro assinalar pênalti, Kane chamou a responsabilidade, bateu firme e converteu.

Aos 43 minutos da etapa inicial, o Bayern de Munique ampliou a vantagem. Em jogada de Alphonso Davies pela ponta esquerda, Kane recebeu e encontrou Coman, que finalizou forte, alto, para marcar.

O Bayern de Munique aumentou a diferença aos seis minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Guerreiro, Coman escorou na segunda trave e achou Kane sem marcação, na pequena área. O atacante inglês apenas empurrou para o fundo das redes.